Escoles i instituts obriran per atendre alumnes quan s'entri a la fase 2

Correu del Departament d'Educació a les direccions dels centres:



Benvolguda directora, benvolgut director,



Per indicació dels director dels Serveis Territorials, us comunico que el dimecres es farà oficial que, quan s’arribi a la fase 2 de desconfinament, els centres educatius de Catalunya reobriran per atendre presencialment el seu alumnat. En el mateix moment que el Conseller ho faci públic, en rebreu document amb les instruccions.



Hauran d’obrir els centres de tots els nivells educatius, tant de l’educació obligatòria com els de post-obligatòria i de règim especial (incloses EOI i CFA). Territorialment, s’anirà obrint segons es vagi arribant a la fase 2.



El retorn als centres es fa com a servei públic: el Servei Educatiu de Catalunya. Això vol dir que es pren la decisió pensant en els alumnes i en les necessitats comunitàries. I pensant en els alumnes vol dir fent-ne un tractament personalitzat, plantejat condicionament per la pandèmia quant a espais, distàncies i mesures de seguretat sanitària.



Així que no podrem fer activitat lectiva ordinària, ni serà per a tothom. A cada centre, en virtut del principi d’autonomia de centre, haureu de decidir com s’apliquen les instruccions que se’n donaran al respecte.



Finalment, us hem de manifestar que, malgrat les repetides preguntes al respecte, no s’ha comunicat la decisió abans perquè estàvem condicionats a un document de l’Estat sobre condicions sanitàries a complir, que es va lliurar al Departament fins a darrera hora del dijous.



Desitgem que el procés la preinscripció que estem duent a terme aquests dies es desenvolupi amb tota la normalitat possible en el vostre centre.



Ben cordialment,



Logotip del Departament d'Educació

El Govern permetrà que els centres educatius que arribin a la fase 2 del desconfinament puguin obrir per atendre presencialment els alumnes. Segons ha pogut saber, aquest és un dels punts que anunciarà el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en la compareixença que farà aquest dimecres al migdia per presentar el pla de desescalada de les escoles.El Departament d'Educació ho ha començat a comunicar a les direccions dels centres -almenys als dels territoris que han de fer el salt a la fase 2 dilluns que ve-, i ha precisat també que no es podrà fer activitat lectiva i que el tracte als estudiants haurà de ser personalitzat. Fonts d'Educació consultades es remeten a la roda de premsa de demà.En virtut del principi d'autonomia, cada centre haurà de decidir com apliquen les instruccions d'Educació. En tot moment -i tal com detalla el correu al qual ha tingut accés aquest diari- caldrà garantir que es respecten les mesures de seguretat en relació als espais, les distàncies de seguretat i les mesures higièniques. "El retorn als centres es fa com a servei públic: el Servei Educatiu de Catalunya. Això vol dir que es pren la decisió pensant en els alumnes i en les necessitats comunitàries", exposa la missiva de la conselleria. Hauran d'obrir els centres de tots els nivells educatius, des de l'educació obligatòria com els post-obligatoris i de règim especials, incloses les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI).Educació també especifica en el correu a les direccions dels centres que ha hagut d'esperar fins ara per comunicar la decisió perquè estava "condicionat" pel document de l'Estat sobre les condicions sanitàries que caldrà complir a escoles i instituts. A dia d'avui, el Ministeri de Sanitat encara és l'autoritat competent en aquesta matèria en el marc de l'estat d'alarma. Segons el relat d'Educació, el document del ministeri amb les pautes sanitàries no va arribar fins dijous passat.Obrir centres per atendre els alumnes amb necessitats o infants menors de sis anys els pares dels quals hagin de treballar era una proposta que ja va plantejar el Ministeri d'Educació, però algunes autonomies s'hi van mostrar en contra. En concret, al pla de desescalada del govern espanyol admet que poden produir-se problemes de conciliació si d'una banda es reactiva l'economia però les escoles continuen tancades.És per això que va proposar que determinats alumnes poguessin tornar als centres escolars quan s'accedís a la fase 2. Bargalló n'haurà de concretar els detalls i les escoles tindran autonomia per aplicar la posada en marxa de les mesures pertinents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor