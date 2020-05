Un ferit greu en un tiroteig en un edifici de Montcada i Reixac

En concret, els Mossos d'Esquadra indiquen que cap a dos quarts de tres del migdia s'ha detingut l'individu com a presumpte autor dels trets, i que estava amagat al mateix edifici on el primer home ha resultat malferit. Ara s'ha obert una investigació per determinar els motius dels trets, la relació entre els implicats, si és que n'hi havia alguna, i si hi havia altres persones relacionades amb els fets.