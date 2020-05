Intenten fugir per l'AP-7 després de ser enxampats amb més de 1.000 quilos d'haixix

Els fardells d'haixix interceptats en una furgoneta per la policia espanyola, al peatge de Vila-seca de l'AP-7

Els investigadors van tenir coneixement que s'estava preparant el trasllat d'una quantitat important d'haixix des del sud de la península ibèrica cap a Catalunya. El 19 de febrer la policia espanyola va establir un ampli dispositiu de vigilància al peatge de l'AP-7 situat al municipi de Vila-seca. Allà van detectar la presència del vehicle llançadora, el qual va fer cas omís de les indicacions policials. El conductor va fer una maniobra evasiva brusca, però no se'n va sortir per la intervenció dels efectius del Grup Operatiu Especial de Seguretat (GOES) de la policia espanyola, segons el cos.En paral·lel, els agents van observar en la retenció del peatge que la furgoneta sospitosa de dur el carregament d'haixix va fer diverses maniobres intentant creuar l'autopista de forma temerària. Com que no va aconseguir-ho, el conductor va aturar el vehicle al voral i va fugir caminant del lloc camp a través. Els agents el van perseguir i arrestar en un descampat annex a l'autopista.La policia espanyola va detenir els conductors dels dos vehicles, entre els quals es trobava un dels principals responsables de l'organització a l'Estat, així com una dona que viatjava a la part posterior del vehicle llançadora juntament amb una menor de dos anys que "utilitzaven" per simular que estaven fent un viatge familiar, segons el cos policial.A l'interior de la furgoneta els agents van confiscar 1.340 quilos d'haixix en 42 fardells. També havien substituït les plaques de la matrícula del vehicle per despistar els agents. Els individus van quedar arrestats com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i falsificació documental.