MAPES Tretze comarques no han tingut cap mort per coronavirus durant el maig

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, la quantitat de morts per coronavirus per cada 10.000 persones -total, en dones i en homes-, la xifra absoluta -també per gènere-, la quantitat de morts per coronavirus durant el maig per cada 10.000 habitants i la xifra absolut -total, en dones i en homes-. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge. Dades del 18 de maig.Ja han mort més d'11.000 persones per coronavirus a Catalunya. L'impacte fatal de la pandèmia, però, ha estat diferent arreu del país, com també ho han estat els contagis , cosa que ha conduït també a diversificar la desescalada en funció de com ha colpejat en les diferents regions. Així, la ràtio de morts per cada 10.000 habitants a l'Anoia ha estat de 40,1 persones, a causa sobretot de la crisi a la conca d'Òdena, mentre que no s'ha produït ni una sola defunció per coronavirus a la Cerdanya i al Pallars Sobirà, des de la seva arribada.Tal com es pot observar en el mapa superior, entre les comarques amb majors ràtios de morts hi ha també el Berguedà (32,6 per cada 10.000 veïns), el Bages (28,6), Osona (22,1), el Barcelonès (21,1) i el Moianès (20,8). En general, les comarques del sud i de ponent, així algunes de muntanya, és on hi ha hagut menys morts, mentre que, per contra, on n'hi ha hagut més és en les de l'entorn de Barcelona i la Catalunya Central. Ara bé, ara que s'ha reduït l'impacte, on segueixen havent-hi defuncions? El mapa inferior ofereix les dades només dels darrers dies, durant el maig, amb ràtios molt inferiors.En concret, fins a 13 comarques -sobretot del sud, de Ponent i de muntanya- no han tingut cap mort durant el mes actual. On n'hi ha hagut més és al Berguedà i al Moianès, amb 3,8 i 3 per cada 10.000 habitants, respectivament, per bé que, en tractar-se de comarques petites, la ràtio es descompensa ràpid amb pocs casos. En termes absolut, de fet, han mort 15 persones al Berguedà i tan sols quatre al Moianès. On n'hi ha hagut més és al Barcelonès (339), el Baix Llobregat (111) i el Vallès Occidental (105), lògicament les comarques més poblades. Totes les dades es poden consultar també en la taula interactiva inferior, amb possibilitat d'ordenar les columnes per cada variable.

