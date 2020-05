L'enginyós invent d'una nena de 10 anys per poder abraçar els seus avis

La pandèmia ha separat moltes famílies que estaven acostumades a conviure en una gran part del seu temps. Amb les restriccions sanitàries implementades per culpa del coronavirus, especialment la gent gran ha tingut dificultats per mantenir el contacte amb la seva família a través de la tecnologia.En tot cas, la possibilitat de moure's no és suficient per poder recuperar uns gestos fonamentals per molts: les abraçades. Això va pensar la Paige, una nena de 10 anys que viu als Estats Units. Davant les ganes d'abraçar els seus avis, va crear (amb l'ajuda de la seva mare, infermera) una cortina per poder tornar a sentir el contacte dels seus familiars.Per desenvolupar l'invent, la nena va utilitzar una cortina de dutxa, bosses de plàstic, plats d'un sol ús i una pistola de silicona. La mare va compartir el moment a les xarxes socials i s'ha fet viral.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor