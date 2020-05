VÍDEO Enric Prats, sobre el futur de l'educació: «Hem de pensar què volem fer amb l'escola»

El doctor en Pedagogia i professor de la Universitat de Barcelona Enric Prats ha reflexionat avui amb els lectors de, sobre present i futur de l'educació en plena crisi del coronavirus. A través d'Instagram Live, Prats ha explicat que caldrà definir quin tipus d'escola i d'educació volem per al futur, tenint en compre que el virus encara conviurà amb nosaltres durant força mesos fins que no arribi una vacuna eficaç. La conversa, conduïda pel periodista d'aquest diari Bernat Surroca, ha comptat amb la participació dels lectors i espectadors, que han pogut fer les preguntes al professor sobre un dels temes que més debat desperta entre la societat.Prats ha volgut deixar clar que per plantejar el futur de l'escola s'ha d'escoltar sobretot aquells que la viuen i hi treballen cada dia i pronostica que de cara al nou curs caldrà augmentar la plantilla de docents. "Això ha de ser immediat", ha avisat. Aquest dimecres, el Departament d'Educació preveu anunciar com serà el desconfinament de les escoles, i una de les idees que s'ha posat sobre la taula és la reducció de les ràtios: menys alumnes per classe. Si això es vol fer, caldrà augmentar professors o bé disposar de més espai. "El curs 2020-2021 serà estrany: ens cal una anàlisi profunda ja", ha reclamat el professor.Sobre el proper curs també s'ha plantejat la idea de fer un model "híbrid", amb classes presencials i a distància. Això obre tot un ventall de possibilitats i dubtes que Prats ha posat sobre la taula. "Escola a distància és un oxímoron. L'escola és l'escola i casa és casa", ha deixat clar. Es possible fer ensenyament a distància? Sí, però no tot. "Si hem d'anar a un model d'escola a distància cal un model social diferent", ha apuntat. Els "sabers profunds" però, no s'aprenen a distància, considera el professor.De cara a l'estiu, Prats és partidari de no fer cap pla d'activitat acadèmia o lectiva, excepte casos "molt excepcionals". "Hem de recuperar el temps perdut però amb mesura", ha apuntat. El Govern preveu reforçar els casals d'estiu, que s'hauran de replantejar per poder complir les mesures de seguretat per evitar la propagació del virus. Unes mesures -distància social, higiene, mascareta...- que sovint xoquen amb la pròpia idea d'escola o de lleure. "No sabem què pot passar i si l'escola tornarà a ser igual", ha reblat.

