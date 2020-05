Els Mossos desnonen una parella amb la dona embarassada que havia ocupat un pis a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han desnonat aquest dimarts a la tarda una parella que havia ocupat un pis al número 15 del carrer Antoni Capmany, a districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. La parella, el Javier i la Ximena, expliquen aque no disposen de cap altre habitatge on anar i detallen que ella està embarassada.Tots dos relaten que fins fa poc vivien en una habitació de lloguer al Carmel. Amb l'arribada del coronavirus, però, el Javier es va veure afectat per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i encara no ha rebut el pagament de la prestació. En aquest escenari, expliquen que no podien mantenir el pagament de l'habitació i van buscar alternatives. "A través d'internet, un noi ens va oferir les claus d'un pis ocupat. Ens va dir que era d'un banc", relata el Javier.Tots dos, doncs, van decidir pagar al noi els 1.500 euros que els demanava. "Són gairebé tots els diners de què disposàvem però no teníem cap altra opció", explica ell.El Javier assegura que fa dos dies que van entrar al pis i que des d'aleshores han perdut el contacte amb l'individu que els va vendre les claus. Aquest matí han vist com es presentaven a la seva porta empleats de l'empresa City Lock, una empresa de "desokupació", tal com anuncia a la seva pàgina web."Ens han dit que el pis no era d'un banc sinó d'un particular", explica el Javier. En aquell mateix moment, la propietat els hi ha tallat els subministraments i els empleats de City Lock s'han quedat a l'entrada del portal. "Ens han dit que si sortíem, ja no podríem tornar a entrar", explica.Després d'hores de tensió, els Mossos d'Esquadra han desplaçat a l'edifici una unitat d'antiavalots que ha executat el desallotjament. Fonts de la policia catalana consultades perdefensen que tenien capacitat per actuar ja que l'ocupació s'havia detectat "in fraganti", és a dir, durant les primeres 48 hores després de produir-se.Les mateixes fonts expliquen que han rebut un avís de la propietat i també de l'alarma del pis i que el procés de desallotjament ha començat a les quatre de la tarda. També detallen que s'ha fet fora a quatre persones del pis iq eu aquest ha quedat vigilat per empleats de seguretat privada."Abans d'entrar hem parlat amb les quatre persones i han decidit marxar. No es pot parlar de desallotjament", indiquen les fonts dels Mossos. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i han denunciat les quatre persones per l'ocupació de l'immoble.Les fonts policials consultades expliquen que aquest tipus de desnonaments exprés no queden prohibits pel decret del govern espanyol de suspensió dels desallotjaments, ja que no és necessari que passin per un jutjat. "Ens han esbotzat la porta i ara estem al carrer sense cap lloc on anar", conclou la Ximena, contraident la versió policial.El reial decret per suspendre desnonaments mentre duri l'estat d'alarma no afecta tots els processos de desallotjament , com va anunciar el govern espanyol, sinó només aquells en què les famílies puguin acreditar vulnerabilitat i que aquesta sigui causa de la crisi del coronavirus.El cas del Javier i la Ximena és un exemple més de l'anomenat negoci de la misèria. La situació d'emergència habitacional a la capital fa que moltes famílies tinguin l'ocupació d'un immoble com a única opció per disposar d'un habitatge.En aquest escenari, hi ha grups criminals que ofereixen a aquestes famílies les claus de pisos buits, prèviament ocupats, a canvi de diners, tal com va explicar NacióDigital El ple municipal de Barcelona ja va instar el govern municipal a actuar contra aquesta pràctica el 29 de març del 2019, després que s'aprovés una moció dle Grup Demòcrata.

