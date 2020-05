El deute públic espanyol assoleix un rècord històric en plena pandèmia

Les dades del deute públic d'aquest març Foto: Banc d'Espanya

El deute públic de l'Estat espanyol va assolir el mes de març la xifra rècord d'1.224.243 milions d'euros, segons les dades del Banc d'Espanya publicades aquest dimarts. La xifra suposa un augment de 22.473 milions d'euros respecte al mes de febrer, quan el deute públic era d'1.201.770 milions d'eros. El deute de les comunitats autònomes era, en tancar el març, de 297.852 milions d'euros.El consell de ministres aprovarà aquest dimarts una petició de pròrroga de l'estat d'alarma fins al 27 de juny. De moment, però, aquesta mesura no disposa dels suports necessaris al Congrés dels Diputats, on l'última vegada que es va votar allargar l'excepcionalitat es va constatar la dificultat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per mantenir units els socis de la investidura La votació està prevista per demà i s'està negociant amb ERC - que veu lluny encara l'acord, tal com ha avisat el vicepresident Pere Aragonès -, amb Junts per Catalunya (JxCat) -que es manté instal·lada en el no, com ha determinat Laura Borràs en una entrevista a Telecinco- i també amb Ciutadans. Els dos socis del Govern a Catalunya no estan abordant de forma conjunta la negociació i pugnen ara per tenir la força clau que recuperi el control català del desconfinament . La CUP ja ha clarificat que votarà no.Veient els esforços que està abocant la Moncloa per recuperar els seus aliats, Cs ja ha avançat que ara no pensa votar a favor de prorrogar un mes més l'estat d'alarma. Resta per definir si finalment serà una abstenció o un vot en contra. És la conseqüència de la tria de Sánchez. El PNB, que ja ha aconseguit convocar les eleccions com volia- 12 de juliol, com Galícia -, no s'ha pronunciat tampoc encara. I partits petits però clau en la suma, com Compromís, ja han advertit que aquest cop el vot a favor no està assegurat. Les alarmes s'han encès a la Moncloa, que ha activat tots els contactes.En poc més d'una setmana, els equips negociadors del PSOE i d'ERC que van acordar la investidura s'han vist les cares en tres ocasions. Salvador Illa, José Luis Ábalos i Adriana Lastra en nom dels socialistes i Gabriel Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové en nom dels republicans s'han reunit per videoconferència. En paral·lel, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha mantingut converses tant amb el president espanyol com amb la vicepresidenta primera Carmen Calvo.

