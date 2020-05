Les víctimes per coronavirus repunten a l'Estat però continuen per sota de 100

Les víctimes per coronavirus han patit un lleuger repunt a l'Estat però continuen per sota de les 100 diàries. Concretament, en les últimes 24 hores han mort 83 persones pel coronavirus, que eleven la xifra total a 27.778 víctimes mortals des que va esclatar la crisi. Diumenge van morir 87 persones i es va trencar la barrera dels 100 morts per primera vegada en setmanes, i la tendència es manté vigent tot i el creixement d'avui.El nombre de nous contagis diagnosticats per PCR puja lleugerament a 295, deu més que ahir, la qual cosa situa el total de persones infectades des de l'inici de la pandèmia a 232.037. Diumenge se n'havien comptabilitzar 421, de nous casos. En l'últim dia s'han reportat 166 noves hospitalitzacions, la majoria a Madrid (67), Castella i Lleó (12) i Catalunya (38). Pel que fa a ingressos en UCI, se n'han comptabilitzat 11 més, la majoria a Madrid (6), continuant amb la dinàmica dels últims dies.En les últimes hores, tres persones han necessitat cures intensives a Catalunya, segons les dades del govern espanyol. Un dia més, però, les dades ofertes pel Ministeri de Sanitat i pel Departament de Salut no concorden en la mesura que ahir se'n van reportar fins a 112 , 69 més que diumenge. A les xifres del govern espanyol, en canvi, només n'apareixen 25. On n'hi ha més és a Madrid, amb 31 víctimes registrades dilluns.Fernando Simón, reponsable del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha assenyalat que les dades indiquen una evolució "molt satisfactòria" de l'epidèmia, tot i que ha continuat demanant prudència. També ha reclamat a la ciutadania que sigui responsable i compleixi amb la obligatorietat de portar mascareta quan no es pugui mantenir la distància social necessària per frenar els contagis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor