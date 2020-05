Barcelona diu ara que no estarà permès prendre el sol a la platja a partir de demà

Els veïns del front marítim de Barcelona no podran prendre el sol a les platges a partir d'aquest dimecres. El tinent de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, havia donat per fet que la pràctica estaria permesa durant les hores de passeig en l'actual fase de confinament però ara fonts municipals ho neguen.Sí que es permetrà a partir de demà accedir a les platges per a usos recreatius i no només per a practicar esport, com passa fins ara. La mesura permetrà que veïns que visquin a una distància inferior a un kilòmetre de les platges de la ciutat hi puguin anar a passejar als horaris establerts.Així, de 6 a 10 del matí podran anar a la platja esportistes de tota la ciutat -la pràctica esportiva no té límits de distància- i els veïns que hi vulguin anar a passejar. De les 11 a les 12 i de les set a les vuit de la tarda hi podran anar els majors de 70 anys i des de les 12 del migdia fins a les set de la tarda menors acompanyats d'un adult. Els esportistes federats podran fer ús de la platja entre les vuit del vespre i les onze de la nit.Als horaris de passeig també serà possible prendre el sol però Batlle ha fet una crida a respectar la distància de seguretat i les mesures higièniques de prevenció. El bany recreatiu continuarà prohibit.La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra faran tasques de vigilància i el tinent d'alcaldia a assegurat que es prioritzarà la informació i l'acompanyament. "Esperem no fer ús del règim sancionador, a no ser que es produeixin situacions molt escandaloses que posin en risc la salut", ha dit.La mesura s'emmarca en el context de fase zero avançada que viu Barcelona i es mantindrà en aquests paràmetres almenys fins a aquest diumenge. L'Ajuntament i el Departament de Salut han demanat al govern espanyol que la ciutat passi a la fase 1 a partir de dilluns i això podria provocar modificacions en l'obertura de les platges la setmana que ve.

