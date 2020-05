Valtònyc, convocat a una nova vista per a la seva extradició el pròxim 9 de juny

L'alt tribunal de Luxemburg va concloure a principis de març que Espanya no podia aplicar de manera retroactiva el codi penal per reclamar l'extradició del cantant per la via ràpida. Per tant, ara el Tribunal d'Apel·lació de Gant ha de determinar si els delictes pels quals va ser condemnat el raper són equivalents en la legislació belga.



En qualsevol cas, l'eventual sentència encara podria ser recorreguda a una tercera instància judicial. La primera instància va denegar l'extradició a Espanya que va reclamar a Valtònyc l'estiu del 2018.