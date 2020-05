Detinguda una dona per amenaçar amb una arma diversos joves «que feien soroll» a Alacant

La policia espanyola ha detingut a Alacant una dona per amenaçar amb una arma a un grup de joves perquè aquests estaven fent soroll. Els fets van passar ahir dilluns en un carrer del barri de Carolinas Bajas, quan diversos veïns van trucar al 091 alertant que una dona amb una pistola cridava a un grup de joves i els amenaçava de matar-los si no deixaven de fer soroll. Així mateix, van advertir a la policia que la dona havia arribat a advertir que la primera bala era de fogueig, però les següents no.Els policies van aconseguir parlar amb ella i tranquil·litzar-la. La dona va relatar que havia discutit amb el seu veí que li va cridar l'atenció quan la dona va amenaçar amb l'arma a un grup de joves que estaven fent soroll al carrer.Va ser en aquest moment quan els agents van comprovar que l'arma era simulada aconseguint que la dona es lliurés sense oposar resistència. Per aquests fets va ser detinguda per un presumpte delicte d'amenaces sent posada a disposició judicia