Cartografiar el fons marí podria ajudar a salvar les platges metropolitanes

Treballs per cartografiar el litoral metropolità. Foto: AMB

L' Àrea Metropolitana de Barcelona ha calculat aquest cap de setmana la fondària de la part submergida de les platges metropolitanes del Besòs amb l’objectiu de conèixer en profunditat el comportament del litoral metropolità . Aquest coneixement s’integrarà al pla d’estabilització de les platges que l'administració metropolitana està portant a terme i del qual va presentar els estudis previs el 16 de desembre a Gavà. L’objectiu final és saber què passa sota l’aigua per portar a terme actuacions futures que limitin la regressió del litoral i puguin salvar, almenys parcialment, les platges de l'entorn de Barcelona.Aquest estudi, que s’ha portat a terme a Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat, ha captat mesures fins a 15 metres de profunditat i en una franja de 400 o 500 metres de distància des de la línia de la costa. Aquestes franges són les que més varien en cas de temporals i les que més influeixen en les platges emergides i, per tant, són les zones on es farien accions correctores per frenar el retrocés de la costa.Aquesta diagnosi, que rep el nom tècnic de topobatimetries, s’ha fet utilitzant una embarcació equipada amb diferents instruments, com sondes que emeten ones sonores i un GPS. També hi ha treballat un topògraf.L’embarcació ha pres mesures des del metre i mig de profunditat fins a 15 metres sota l’aigua. La presència de relleu submergit es calcula gràcies a una sonda, que determina la fondària en funció del temps que triga l’ona sonora a rebotar des de l’embarcació fins al fons marí i retorna a la superfície. Per la seva banda, el topògraf, equipat amb neoprè i un GPS, ha mesurat la profunditat restant: des d’un metre i mig fins arran de sorra. A més, també ha mesurat la part emergida de la platja. Aquestes tasques s’han portat a terme durant vuit dies.A banda de la metodologia convencional que s’utilitza en cartografia, l’AMB també ha fet una prova pilot amb un dron aquàtic amb l’objectiu de poder contrastar el resultat, tant de l’embarcació com del topògraf. Aquest aparell de tecnologia capdavantera consisteix en una petita embarcació controlada remotament i molt fàcil de maniobrar.Quan s’hagi acabat aquest treball de camp a les platges del Besòs, es recopilaran totes les dades, es processaran en ordinadors especialitzats i s’obtindrà una radiografia exacta de la part submergida del litoral metropolità nord. El producte resultant serà un model digital del fons marí amb diferents colors que expressaran les diferents profunditats i la visualització d’altres elements, com poden ser roques, espigons submergits o dics.Aquestes batimetries del litoral metropolità nord completaran la radiografia de tot el litoral metropolità submergit, en què hi ha hagut una col·laboració interadministrativa per obtenir coneixement de tots els sectors. Per una banda, l’Ajuntament de Barcelona explora la costa de Barcelona ciutat, mentre que el Port de Barcelona realitza els mesuraments del litoral metropolità sud des del delta del Llobregat.Precisament, el passat 16 de desembre del 2019, es va portar a terme la jornada “Platges amb futur: jornada tècnica d’estabilització de les platges al delta del Llobregat’, en què l’AMB va presentar els resultats dels estudis previs d’estabilització de les platges de Gavà-Viladecans, que incloïen les batimetries d’aquest sector del litoral. La conclusió que se’n va derivar és l’existència d’un sistema de barres naturals de sorra submergides que es troben a 200 metres de distància de la línia de costa, que tenen 1,5 metres d’alçària i que es disposen al llarg de 20 km, des de la desembocadura del Llobregat fins a les Botigues de Sitges. Aquestes barres sorrenques sembla ser que protegeixen eficaçment la platja amb una relació directa entre el manteniment de la sorra a la platja i la presència d’aquest element natural submergit.La voluntat del servei de cartografia de l’AMB és fer aquestes batimetries anualment, per tal de conèixer l’evolució de la dinàmica submergida de la costa i les afectacions que van provocant els temporals, perquè permeten observar els llocs on els ulls humans no poden arribar.L’AMB posarà a disposició el model digital a través del geoportal de cartografia, que serà descarregable de manera gratuïta a https://geoportalcartografia.amb.cat/.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor