Sánchez pacta amb Cs allargar l'alarma 15 dies i continua negociant amb ERC

El govern espanyol ha acordat amb Ciutadans que la pròrroga de l'estat d'alarma sigui de 15 dies -fins al 7 de juny- i no fins al 27 de juny, com inicialment volia el president Pedro Sánchez. Així ho ha confirmat la Moncloa en un comunicat, en el qual també asseguren que hi ha "voluntat" de les dues parts per seguir consensuant mesures econòmiques per gestionar la crisi. Al mateix temps, el govern espanyol continua negociant amb ERC, amb qui, segons ha pogut saber, també han acordat que l'allargament de l'estat d'alarma sigui de dues setmanes com s'ha fet fins ara.A hores d'ara, els vots no estan encara definits, però Sánchez ha estès tota la xarxa de contactes possibles per assegurar-se que la pròrroga prospera. Negocia a dreta i a esquerra. De moment, ja ha hagut de renunciar a que aquesta sigui d'un mes, com havia anunciat inicialment, perquè ni Ciutadans ni els republicans veien amb bons ulls aquest termini. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, han explicat que el consell de ministres ha aprovat la fórmula que generava més consens. Ara bé, altra cosa és qui apuntalarà finalment la votació d'aquest dimecres al Congrés. L'acord amb els uns pot acabar sent incompatible amb els altres.De fet, just abans que la Moncloa enviés el comunicat que apunta que les converses amb Inés Arrimadas prosperen, també els republicans confirmaven a aquest diari que estan fent "passos endavant", però "lents" en la negociació amb el PSOE. Fonts del partit d'Oriol Junqueras expliquen que s'està avançant cap a un model de gestió descentralitzada de la desescalada i de "codecisió real" per par la conselleria de Salut. També que s'està "ultimant un acord polític" que inclogui mesures de conciliació per a les famílies i que els ajuntaments puguin utilitzar el superàvit per fer front a la crisi social derivada de l'epidèmia. Encarrilada també consideren la negociació per reactivar la taula de diàleg sobre el conflicte polític.Per contra, tal i com entén Ciutadans una possible entesa amb el PSOE, aquesta taula de negociació no s'hauria de tornar a reunir. "Gràcies al paper de Ciutadans, no es produirà cap taula de negociació amb ERC ni els separatistes per dinamitar la igualtat entre espanyols", assegura el partit taronja en el seu comunicat. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha recordat al partit taronja, però, que Sánchez s'ha compromès a reactivar aquesta taula passada l'emergència.En les pròximes hores, el govern espanyol haurà de definir amb quina majoria aprovarà finalment la pròrroga. La voluntat del PSOE seria retenir les dues formacions en un posicionament de vot afirmatiu o abstenció. Tot i això, alguns dels plantejaments que fan els d'Arrimadas i els d'Aragonès són de caràcter antagònic.En tot cas, Sánchez ha apostat per una estratègia que, en el darrer minut, li permeti tenir el suport necessari. De fet, el comunicat que ha emès la Moncloa no és un pacte perquè el partit taronja voti a favor, sinó una voluntat explícita d'explorar acords. Hi ha entesa sobre la durada de 15 dies i sobre el fet que s'estudiïn reformes legislatives, com ara la llei de Salut, per tenir més mecanismes al marge de l'estat d'alarma, una qüestió que també veu amb bons ulls ERC.Altres punts d'entesa entre el govern espanyol i Cs és augmentar un mes -de tres a quatre- el termini per ingressar impostos per part dels contribuents, agilitzar el pagament de prestacions per ERTO o atur a qui encara no els han cobrat perquè puguin rebre-ho, com a molt tard, el mes de juny, així com habilitar el juliol com a mes hàbil al Congrés dels Diputats.

