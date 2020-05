Irene Solà guanya el Premi de Literatura de la UE 2020

L'escriptora de Malla (Osona) Irene Solà ha guanyat el Premi de Literatura de la Unió Europea 2020 per l'obra Canto jo i la muntanya balla (Anagrama). Solà és una de les tretze premiades de l'edició d'enguany que ha reconegut escriptors d'Alemanya, Dinamarca, Bèlgica i Kosovo, entre d'altres.Entre els guanyadors també hi ha la recent novel·la de Lana Bastašić, que en català ha estat publicada per Edicions del Periscopi amb el nom Atrapa la llebre. Cada guanyador ha sigut escollit per un jurat d'experts literaris del seu estat membre. L'anunci dels premis s'ha fet per primer cop de manera digital per la crisi del coronavirus.El Premi de Literatura de la UE reconeix autors de ficció emergents en tot Europa. Aquest premi inclou 41 països que formen part del programa Creative Europe, una iniciativa que té com a objectiu enfortir els sectors culturals i creatius europeus. Cada any, el Premi de Literatura de la UE guardona un terç dels 41 països participants i entre els 13 d'enguany hi ha l'estat espanyol amb dues obres de literatura catalana seleccionades. Al costat del llibre de Solà, també estava entre els finalistes 'Serem Atlàntida' (Edicions del Periscopi) de Joan Benesiu.

