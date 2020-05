Arriba «Tan sols viure», un llibre de relats de joves que han migrat sols

El llibre té l'objectiu de ser una eina de coneixement als instituts sobre la realitat de joves de les mateixes edats que han migrat. Foto: @agenciatalaia.

Tot just avui, 19 de maig, arriba a totes les llibreries Tan sols viure (Pagès Editors), un projecte llargament desitjat pel cor i l'ànima (o l'ànima i el cor) de l' Agència Talaia , el fotoperiodista Martí Albesa (Olot, 1988) –col·laborador de– i la periodista Sara Montesinos (Premià de Mar, 1990), que treballen al capdavant d'aquesta cooperativa de comunicació i continguts, nascuda a finals de 2016.Tan sols viure és una proposta literària juvenil que narra la història de deu joves que han migrat durant la infància o l’adolescència. "I ja està, tan sols viure i ajudar la família" –deia l’Aziz en una entrevista, la resposta més clara i sincera al fet que mou infants i joves a migrar.Però, rere la incòmoda pregunta hi ha un dret sovint invisible. I Tan sols viure vol ser un crit de valentia i esperança, un crit a la lluita i l’esforç per una vida millor, un crit, en definitiva, pel dret a migrar.Milers de joves han arribat a pobles i ciutats d’arreu després d’un llarg viatge durant la infància o l’adolescència. Sense referents familiars i perseguint un somni que no ha acabat com imaginaven, ho han apostat tot per a exercir el seu dret a la vida.En aquests sentit, Tan sols viure és un recull de testimonis d’aquests viatges, d’aquests trajectes, un recull de processos migratoris que fereixen però que també empoderen, que allunyen però que igualment acosten. Deu històries rere l’estigma que alcen la veu i reclamen ser escoltades.ha parlat amb Maria Shaimi, una de les joves que apareix en un capítol del llibre. Els seus avis van arribar a Catalunya des del Marroc i creu que això l’ha fet ser empàtica amb el trajecte vital de la seva parella, Driss Rassem, un altre dels testimonis que apareix al llibre. “Habitualment costa que hi hagi relació entre els joves que han fet un trajecte migratori i els que no”, valora.Per això creu que Tan sols viure pot ser una eina per potenciar aquestes relacions. “De vegades frivolitzem amb allò que representa el fet de migrar. Molta gent s’ha jugat la vida i nosaltres no en som conscients”, defensa Shaimi. “Si el llibre es llegeix als instituts, per exemple, crec que pot servir per tenir més relació entre nosaltres”, confia.Per entendre els camins i descobrir els entramats dels processos migratoris, Martí Albesa i Sara Montesionos han viatjat a diversos punts fronterers, han vist les barques carregades de persones i han olorat la benzina barrejada amb l’orina després d’hores a la mar. Han recorregut Ceuta i Melilla, on han vist com el trànsit de persones "és una barreja de negoci i loteria", i han conegut el Marroc, principal país d’origen d’aquests joves."Malgrat tot, ens n’hem adonat que la majoria d’històries les podíem trobar ben a prop de casa. I per això, podem parlar de veïns i veïnes, amics i amigues, fugint de l’etiqueta de menors estrangers no acompanyats", diuen els autors en la presentació epistolar del llibre.Els autors creuen en l’educació com a millor eina per a la transformació i aquesta proposta de llibre té l'objectiu arribar a les aules dels instituts. D’aquesta manera, i amb una guia per al professorat, la fita principal és posar en coneixement dels joves alumnes la realitat de joves de les seves mateixes edats que han d’afrontar un procés migratori en plena adolescència o fins i tot infància, sols. "Lluny dels rumors, de l’estigma i en un intent de construcció d’escolta activa i alteritat per tal que es puguin crear ponts des del teixit associatiu juvenil per tal de generar societats d’acollida des del respecte, l’entesa i l’empatia", expliquen Albesa i Montesinos.De fet, el llibre ha estat treballat de la mà d’una sèrie documental titulada 18+1 : deu capítols a YouTube que narren situacions dels joves que migren sols i retrata les dificultats dels joves en el seu lloc d'origen, el risc que corren a l'hora d'arribar a Europa i les deficiències del sistema d'acollida de l'Estat.El llibre, que publica Pagès Editors a la col·leció "Nandibú", surt també en castellà ( Sólo vivir ), traduït per Paula Aguiriano, de la mà de l'Editorial Milenio.La Talaia és una agència de comunicació i continguts nascuda a finals de 2016 i constituïda com a cooperativa de treball des de 2019. Treballem en projectes comunicatius integrals així com campanyes concretes per a entitats i empreses. També som una agència de continguts i fem periodisme social i polític posant el focus a les situacions d’injustícia i violències arreu. Des del naixement de la Talaia, hem seguit rutes migratòries a Grècia i també a l’Estat Espanyol, treballant a la costa andalusa, a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i al Marroc. A més, en l’actualitat treballem en diversos projectes sobre joves que han migrat sols i altres realitats de persones que arriben a Catalunya exercint el seu dret a migrar.Sara Montesinos (Premià de Mar, 1990) i Martí Albesa (Olot, 1988) són fundadors de l’Agència Talaia. L’equip, dedicat a la comunicació i el periodisme, treballa a diversos punts fronterers d’entrada a Europa i recull històries de protagonistes de processos migratoris. Han col·laborat amb mitjans de comunicació com el Diari Ara, El Salto, La Mira o La Directa, entre d’altres.Després de projectes personals com els curtmetratges documentals Eko 385 o Més enllà dels camps i el llibre Petjades d’aigua i sal, van presentar MURS al Festival Lluèrnia al 2019 i han estrenat la sèrie documental 18+1 el febrer de 2020.[Vegeu, des d'aquest vincle , les primeres pàgines del llibre.]

