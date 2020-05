Les comunitats de veïns, preocupades per si no poden obrir les piscines aquest estiu

​El Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques d'Espanya (CGCAFE) ha denunciat que la majoria de comunitats de propietaris no podran complir les condicions de seguretat per a l'obertura de piscines. Pel CGCAFE, l'Ordre del Ministeri de Sanitat per a la flexibilització de determinades restriccions en aquells territoris en fase 2 de la desescalada, que va ser publicada al BOE el dissabte, "no resol les qüestions pendents que el CGCAFE ha anat exposant" al govern espanyol.Segons l'Ordre, per a l'obertura de piscines, l'aforament màxim permès serà del 30%. Tot i això, el CGCAFE assenyala que la majoria de les comunitats de propietaris no disposen de cap sistema de control de l'aforament i no hi ha personal responsable a càrrec de la instal·lació que pugui controlar o limitar l'accés dels propietaris i, en els casos que disposen de socorrista, la seva competència es limita al control de la piscina.Un altre dels requisits és que s'haurà d'obtenir cita prèvia i s'organitzaran horaris per torns, fora dels quals no es podrà romandre en la instal·lació. Però per al CGCAFE, no és possible gestionar cites prèvies sense personal i es necessita un telèfon, de manera que la majoria de les comunitats de propietaris no tenen els recursos. Així mateix, l'Ordre estableix que a les zones d'estada dels usuaris, s'ha d'establir una distribució d'espai per garantir la distància de seguretat d'almenys dos metres entre els usuaris, mitjançant senyals a terra.En aquest sentit, el CGCAFE exposa que si es marquen àrees d'ús reservat per a cada persona i, a més, cal reservar zona per a l'accés i de pas, l'espai disponible es redueix de tal manera que l'aforament real pot ser molt inferior a l'obligatori, el que dispararà els costos de el servei en proporció al nombre d'usuaris.Amb tot, el president del CGCAFE, Salvador Díez, assegura que han tornat a proposar al Govern que es reguli la possibilitat de celebrar juntes virtuals per facilitar l'adopció d'acords i facilitar la flexibilització dels requisits per a la presa de decisions i l'augment de terminis per a la celebració de les reunions. D'aquesta manera, "es resoldrien molts dels problemes actuals", tant per a l'obertura de piscines com per a la resta de qüestions plantejades en les diferents fases de la desescalada.

