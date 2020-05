Campanya per aconseguir 5.000 mascaretes per a avis i àvies

No tothom disposa de mascaretes per protegir-se en aquesta crisi sanitària. Just ara que el govern espanyol les farà obligatòries també a l'espai públic, la fundació Amics de la Gent Gran ha posat en marxa aquest dimarts la campanya Per tu val la pena amb l'objectiu d'aconseguir 5.000 mascaretes perquè ancians de tota Espanya puguin protegir-se de la Covid-19.La iniciativa arrenca aquest dimarts 19 de maig i acabarà el 30 de juny i convida els participants a "donar" els quilòmetres que facin en el seu dia a dia, ja sigui passejant o fent esport. Es tracta que aquests quilòmetres quedin registrats en els seus dispositius mòbils i es puguin compartir amb l'organització a través de l'aplicació iWOPI, han indicat els impulsors de la iniciativa en un comunicat aquest dimarts.L'objectiu de la campanya és arribar als 30.000 quilòmetres entre tots els participants i transformar després aquesta distància en una donació de mascaretes FFP2 per part de l'empresa de material esportiu ARCH MAX. Les mascaretes seran distribuïdes pels voluntaris d'Amics de la Gent Gran entre ancians de Catalunya, Madrid, Aragó i el País Valencià.

