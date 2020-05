L'OMS segueix sense poder demostrar el contagi de coronavirus per contacte amb objectes

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) encara no ha trobat proves concloents per demostrar que el coronavirus pugui infectar a través del contacte amb una superfície artificial com poden ser poms de porta o teclats, segons un últim informe de l'agència mèdica de l'ONU.Tot i això, l'organització manté la seva recomanació a favor de la desinfecció de superfícies i objectes, sempre que sigui possible i per a tranquil·litat de la població. L'estudi fa referència a un altre informe en què es precisava que el virus podria sobreviure fins a set dies sobre una superfície.En aquest sentit, l'OMS recorda que aquestes proves van ser realitzades en un laboratori, lluny de les condicions del món real. "La malaltia Covid-19 es transmet principalment a través d'un contacte físic proper i per residus respiratoris", segons el document. "En el moment de la publicació d'aquest informe no s'ha relacionat de manera concloent el contagi amb una superfície mediambiental contaminada, segons els estudis disponibles".Encara que no es té constància, de moment, d'aquest tipus de casos, l'OMS no descarta que aquestes superfícies puguin allotjar un altre tipus de virus, d'aquí que s'insisteixi en la seva desinfecció habitual.

