El suport al comandament centralitzat pel coronavirus cau més de 17 punts en un mes

El suport a que el govern espanyol mantingui un comandament centralitzat contra el coronavirus, retallant competències a les autonomies, segueix sent lleugerament majoritari a l'Estat però s'ha ensorrat 17,4 punts en un sol mes. Segons el baròmetre del CIS del maig, fet públic aquest dimarts, un 55,9% dels espanyols defensa que el govern espanyol ha de prendre les decisions per combatre la pandèmia, un percentatge que s'elevava fins al 73,3% en el sondeig de l'abril En canvi, un 36,6% ja opina que aquestes decisions haurien de correspondre a les comunitats autònomes, quasi 16 punts més que fa un mes. Per partits, la defensa de les competències autonòmiques és molt elevada en l'electorat d'ERC (86,8%) i JxCat (94,9%), però també lleugerament majoritària en PP (50,6%) i Vox (52,3%). Els comuns estan dividits (50% a favor del comandament únic i 43,4%, del descentralitzat), mentre que la situació actual és defensada pels votants de PSOE (75,5%), Podem (74,5%) i Cs (55,8%).La gestió de la pandèmia del govern espanyol, de fet, no genera massa confiança. N'hi desperta molta o bastanta a un 46% dels enquestats, mentre que n'hi transmet poca o gens a un 48,4%. A més, un 60,4% creu que caldria mantenir les mesures estrictes més temps, un 28,8% apostava per garantir més llibertat de moviment i un 6,2% no opinava i confiava en els experts. Les entrevistes del baròmetre es van fer entre el 4 i el 13 de maig, després d'anunciar-se a finals d'abril a desescalada en quatre fases.En tot cas, un 74,9% afirma que els partits haurien de donar suport a l'executiu central i deixar les crítiques per un altre moment, per tan sols un 19,7% que avalen l'oposició crítica. Sigui com sigui, un 89,6% creu que, després de la pandèmia caldria afrontar reformes en la sanitat, sobretot dotar-la de més despesa (86,7%), augmentar-ne les plantilles (84,4%) i les instal·lacions i recursos materials (83,1%) i millorar la coordinació entre comunitats (82,5%).Aquest baròmetre del CIS no repeteix aquest cop la polèmica pregunta sobre el combat de les fake news i la limitació de les fonts d'informació a les oficials que va generar controvèrsia fa un mes. Sí que demana, però, per l'ingrés mínim vital que ultima el govern espanyol. Un 83,4% d'enquestats avala la mesura i tan sols un 12,4% s'hi oposa.

