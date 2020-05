El Govern manté el veto a l'estat d'alarma si no recuperen «al 100%» les competències

El Govern manté la negativa a l'estat d'alarma "si no es tornen totes les competències" a la Generalitat. En aquests termes s'ha expressat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa telemàtica posterior al consell executiu. Budó ha apuntat que amb les atribucions "manllevades", no es pot fer costat a la pròrroga de les restriccions, que s'allargaria fins al 27 de juny si així ho decideix el Congrés . De moment, però, Pedro Sánchez no disposa dels suports necessaris per aprovar la mesura.El president del govern espanyol manté contactes tant amb ERC com amb l'espai de Junts per Catalunya (JxCat) -en aquest cas, a través de la vicepresidenta Carmen Calvo- per aprovar la pròrroga, tot i que de moment no ha aconseguit moure les dues formacions independentistes -que negocien per separat a Madrid tot i formar part conjuntament de la Generalitat- del vot contrari. El PSOE també té obert un canal de comunicació amb Ciutadans, que també es manté en la negativa.L'últim contacte entre Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, va ser diumenge, en la conferència de líders autonòmics. "El que demanem és que se'ns retornin les capacitats que hem tingut durant 37 anys", ha indicat Budó, que ha demanat el retorn de les "plenes competències". "No podem donar suport a un estat d'alarma que no ens retorni això amb total plenitud. Les volem al 100%", ha indicat.L'executiu ha aprovat un decret llei sanitari, assistencial i cooperatiu per combatre les conseqüències de la crisi sanitària. La primera part afecta els futurs especialistes mèdics, que podran comptar amb tot un any per facturar les rotacions externes pendents i suspeses per la pandèmia. Alguns d'ells es van haver d'incorporar al sistema de salut malgrat no haver acabat la formació, que ara hauran de completar. En matèria assistencial, el decret "compensa" les mesures extraordinàries adoptades.La idea és "garantir" als prestadors els seus serveis. En el tercer àmbit, el text dota les cooperatives d'instruments per continuar la seva activitat un cop aixecat l'estat d'alarma. Es duran a terme mesures excepcionals acordades amb el sector. També relacionat amb el coronavirus, el Govern destinarà 5 milions d'euros del fons de contingència per materials de protecció destinats a treballadors del sector públic. D'aquesta manera, es podran reincorporar "amb seguretat" a la feina.El Govern, ha banda, ha aprovat una línia d'ajuda al lloguer per valor de 14 milions d'euros per a famílies en situació d'atur. A Barcelona es podrà arribar als 750 euros mensuals que es concediran per ordre d'entrada al registre, acompanyades de la documentació complerta. Es faran fins a exhaurir el pressupost. A Girona, l'ajuda pot arribar als 500 euros mensuals, mentre que a les Terres de l'Ebre seria de 350. A Lleida, per exemple, giraria al voltant dels 450 euros al mes.L'executiu també ha aprovat la voluntat d'establir una fórmula per determinar les emissions de diòxid de carboni de les motocicletes que no tenen una fitxa tècnica oficial que ho indiqui i introduir aquests canvis en l'impost sobre emissions de CO2. D'altra banda, també es vol introduir un benefici fiscal per als turismes, furgonetes i motocicletes considerats per les federacions com a clàssics d'acord amb uns estàndards europeus i internacionals, però que no disposen de vehicle històric. Així es conservaria el patrimoni automobilístic. A Catalunya s'estima que n'hi ha uns 10.000.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor