Josep Ramoneda: tornar a la normalitat o crear-ne una de nova?

A continuació, la xerrada completa entre Josep Ramoneda i Franco Berardi.

- Tinc la sensació que estem descobrint coses molt òbvies, com la vulnerabilitat de l’ésser humà: què pot ser més fràgil que un ésser que neix, creix, es desenvolupa i mor en un període que, amb sort, arriba als 100 anys? Això són mil·lèsimes de segon en la història de la Terra! Em sembla que hi ha hagut un excés de prepotència per part de l’espècie humana. Fa molts anys que vivim en una acceleració molt considerable, que va patir un primer sotrac amb la crisi econòmica del 2008. Això va posar de manifest que havíem perdut la noció dels límits i, quan la humanitat perd els límits, sempre acaba malament. Així que justament ara, quan ens crèiem capaços de solucionar-ho tot amb la tecnologia, un simple virus ens ha recordat que som natura i ha provocat una aturada en gairebé tot el planeta.- Recordeu que fa ben poc temps, a la tardor, estàvem en un moment de grans revoltes generalitzades, des de Hong Kong fins a Xile. A totes hi havia un denominador comú: la sensació de no tenir alternativa a la realitat que habitàvem.- La situació es podria equiparar a la d’abans de la Segona Guerra Mundial. La crisi de la República de Weimar va significar l’enfonsament del món utòpic: va sorgir el nazisme i hi va haver una guerra mundial. Però després es va produir una gran transformació i, als països occidentals, es van crear uns estats de benestar sense equivalent en la història de la humanitat, amb uns nivells d’igualtat molt notables. Això obre una perspectiva de canvi il·lusionant? Potser sí, encara que és evident que avui en dia hi ha una desigualtat molt gran entre les forces econòmiques, polítiques i socials. La ciutadania podrà canviar camins amb els seus hàbits i actituds, podrà pressionar i incidir, però és cert que serà difícil aconseguir-ho, si aquestes forces no estan disposades a fer concessions.- De factors molt difícils d’avaluar. Per exemple, com sortirem del confinament: amb por o amb ganes de viure? Perquè no ens enganyem, la condició humana necessita de l’altre. Ens protegirem darrere de les pantalles? Ens podrem tornar a parlar? Fins i tot ens podríem plantejar si estem davant d’una mutació de la condició humana i si el confinament és un assaig del que vindrà després: la desaparició dels cossos. Jo ja tinc una edat. I no m’imagino una societat parapetada darrere de pantalles i mascaretes en què les relacions siguin a distància i no ens puguem reunir, abraçar, mirar o menjar junts. El transhumanisme ens ha fet creure que tenim unes capacitats que no tenim. Però el nostre ADN té uns límits. A més, una distòpia així dividiria totalment la societat, perquè una part no es pot permetre viure confinada ni està preparada per fer-ho.- Una mica tothom. Ningú ni cap estat per si mateix és suficient. Hem de trobar mecanismes de govern globals que avui no existeixen. Com va dir Edgar Morin: “Per poder parlar de govern de la humanitat, primer ens hem de constituir com a humanitat”. De moment, estem constituïts com a nacions.Berardi recordava a la seva xerrada que la paraula catàstrofe, etimològicament, significa "anar més enllà". Hem d’intentar veure els mals moments com oportunitats?La natura ha posat en evidència els límits de la nostra civilització. I això ens convida a reflexionar sobre un món més equilibrat i solidari, amb un teixit social més fort. Sens dubte, la millor manera d’afrontar una crisi és convertir-la en oportunitat. Aquesta hauria de ser la disposició. Crec que ara és el moment de passar de la por (de contagiar) i la culpa (per si contagiem als altres) a la cultura de la responsabilitat i a certa gosadia, perquè és l’única manera d’avançar. La vida és risc, i hem d’assumir-lo.- Si repasses les obres de ficció de finals de segle XX t’adonaràs que són, en general, distòpiques. Descriuen uns mons als quals no fa il·lusió arribar. Un exemple el trobem a les novel·les de J. G. Ballard. La literatura del segle XIX, en canvi, era utòpica, prometia mons ideals. Això espanta i tranquil·litza alhora, perquè les utopies de segle XIX van acabar catastròficament: vam tenir un segle XX amb totalitarismes i dues guerres mundials. Així que pot ser que les nostres distòpies acabin millor