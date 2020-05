Els autònoms de Barcelona podran demanar l'ajuda de 300 euros a l'Ajuntament a partir de demà

Els autònoms que ja estiguin rebent la prestació extraordinària estatal per pèrdua d'ingressos o tancament per la Covid-19 podran sol·licitar l'ajut únic de 300 euros Autono+ Barcelona a partir d'aquest dimecres. L'Ajuntament mantindrà obert el període de sol·licituds fins al 30 de setembre.S'hi podran acollir els treballadors en règim d’autònom que ja reben la prestació estatal per haver patit una davallada del 75% en els seus ingressos, o hagin tancat la seva activitat de forma forçada per la crisi de la Covid-19. Aquests 300 euros arribaran a uns 16.500 beneficiaris, un 13% dels autònoms de la ciutat, fins a esgotar els 5 milions d’euros destinats per aquest programa excepcional.A banda de tenir reconeguda la prestació estatal, s’haurà de comptar amb l’empadronament a la ciutat abans de la convocatòria i, a més, caldrà trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social. El criteri per assignar les sol·licituds serà per ordre de presentació i s’assignaran mentre hi hagi partida pressupostària.A més de les ajudes a autònoms, l'Ajuntament ha posat en marxa el servei d’acompanyament i orientació a empreses per aconseguir finançament, coordinat amb l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa, que ja ha rebut una setantena de demandes d’empreses que cerquen finançament.També s’ha posat en marxa un nou servei jurídic per tal de renegociar temporalment contractes de lloguer de locals comercials i oficines. En els casos que no es pugui assolir un acord, l’OAE amplia el seu servei de localització empresarial, amb la "relocalització" per tractar de donar continuïtat a activitats o negocis.

