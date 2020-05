El PSOE guanyaria unes noves eleccions i Cs pugnaria pel tercer lloc, segons el CIS

L'acord segellat per PSOE i Cs per aprovar la darrera de les pròrrogues de l'estat d'alarma hauria servit per millorar les expectatives electorals de les dues forces. Així ho assenyala el baròmetre del CIS del mes d'abril, fet públic aquest dimarts, segons el qual els socialistes guanyarien unes eventuals noves eleccions amb un 31,1% -molt similar al resultat del baròmetre de maig- i Cs milloraria els seus resultats fins al 10,5%, quasi quatre punts més que en els últims comicis. Les enquestes es van fer entre el 4 i el 13 de maig, just després del seu acord per a l'estat d'alarma.Al seu torn, el PP es quedaria segon, lluny del PSOE, amb un 20,3% dels vots, mentre que Vox cauria fins a l'11,3%, just per sota de Podem, amb un 11,5%. Cs, per tant, pugnaria pel tercer lloc amb aquestes altres formacions. Al seu torn, ERC aspiraria al 2,9% dels suports a nivell estatal, JxCat a l'1,2% i la CUP, al 0,7%.En el baròmetre d'abril , el CIS pronosticava que el PSOE s'imposaria a les eleccions amb un 31,2% de vots -molt similar al resultat previst ara-, per damunt del 28% dels comicis del 10 de novembre passat, mentre que el PP pràcticament repetiria els resultats, amb tan sols tres dècimes més que el 20,8% aconseguit a les urnes.El sondeig també apuntava que Vox cauria del 15,1% al 13%, mentre que Podem i les seves confluències retallarien distància respecte el tercer lloc, tot i caure del 12,9% al 12%, dues tendències que s'haurien intensificat aquest maig. Al seu torn, Cs ja començava a pujar, del 6,8% al 7,6%, i les tres forces independentistes catalanes queien en diferent mesura. ERC passaria del 3,6% al 3,3%, JxCat ho faria del 2,2% a l'1,4% i la CUP, de l'1% al 0,6%. Excepte els anticapitalistes, les altres dues forces ho haurien seguit fent.En relació a la confiança en els dirigents polítics estatals durant la crisi del coronavirus, qui n'obté una millor puntuació és Pedro Sánchez (5), seguit precisament per Inés Arrimadas (4), que se situa per davant de Pablo Iglesias (3,7), Pablo Casado (3,6) i Santiago Abascal (2,4). Tot i això, preguntats directament per la confiança en el president espanyol, un 37% n'hi té molta o bastanta i un 62,2%, poca o gens.

