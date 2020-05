Els espais de Fira de Barcelona per a sensesostre tancaran entre juny i setembre

L'Ajuntament de Barcelona preveu tancar els espais per a persones sense llar habilitats per a dos pavellons de Fira de Barcelona entre juny i setembre, segons ha informat la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes. Cadascun dels espais té capacitat per a 225 persones i Fuertes ha defensat que es van obrir com a "resposta a l'emergència", però que es tancaran perquè no responen al model que la ciutat vol per atendre les persones sense llar.En canvi, l'Ajuntament sí que preveu mantenir oberts altres equipaments, com el d'acollida a dones sense llar o el dedicat a persones amb addiccions.La comissionada ha admès que "habitacions col·lectives o grans equipaments no són el millor lloc per refer-se de la vida al carrer", i que aquest no és el model de la ciutat, que aposta per "habitacions petites, sovint individuals i programes basats en l'habitatge". Però ha remarcat que l'objectiu dels equipaments creats "no era l'atenció social per a la sortida del sensellarisme, sinó la resposta a l'emergència".La comissionada ha assegurat que s'ha pogut "garantir el dret a confinar-se en condicions sanitàries" i que també s'ha pogut "facilitar l'accés ràpid als serveis sanitaris en cas de necessitat, oferint seguretat i suport".Fuertes ha explicat que s'ha demanat a les persones acollides que es quedin als centres fins a l'inici de la fase 1, tot i ha assegurat que s'està "abordant amb flexibilitat" i d'acord amb les autoritats sanitàries. En paral·lel, el consistori treballa "en la creació d'alternatives".L'oposició ha respost Fuertes criticant que l'Ajuntament hagi optat per espais de grans dimensions per a les persones sense sostre durant la situació d'emergència. ERC ha defensat que s'haurien d'haver habilitat recursos en centres cívics o altres espais municipals amb un número limitat de places. "Un macroallotjament no és el nostre model ni creiem que sigui el d'aquest govern municipal ni el de la ciutat", ha dit la regidora Montserrat Benedí. Des de JxCat, Neus Munté ha denunciat que les mesures que ha aplicat l'Ajuntament per a aquest col·lectiu són "insuficients" i que s'hauria d'haver apostat per espais "de dimensions més petites.Ciutadans ha reclamat que l'Ajuntament hauria d'haver posat en marxa les 400 places de l'Operació Fred i el PP ha considerat que s'haurien pogut evitar les "aglomeracions" viscudes als recintes de la Fira. Des de Barcelona pel Canvi, Eva Parera ha considerat que haver habilitat "espais excessivament grans com els de la Fira no són la millor decisió", tot i que ha admès que "probablement era l'única en aquell moment".

