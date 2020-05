Podem intenta mediar entre el PSOE i ERC per facilitar l'acord per prorrogar l'estat d'alarma

Quan falten 24 hores pel debat sobre la pròrroga de l'estat d'alarma, l 'acord entre el PSOE i ERC encara està lluny . Això vol dir que en aquests moments Pedro Sánchez no té lligats els suports suficients i que comença el compte enrere per tancar o una entesa amb els republicans o bé una de nova amb Ciutadans. Inquiets amb aquesta tria, Podem s'arromanga per intentar compactar de nou la majoria que va facilitar la investidura. Els de Pablo Iglesias i Jaume Asens estan intentant mediar entre socialistes i republicans per forjar una entesa que creuen que aquesta vegada sí que pot ser possible.Segons ha pogut saber, la cúpula de la formació lila es va reunir amb membres de la direcció republicana el diumenge per intentar aproximar posicions i que el vot en contra es transformi almenys en una abstenció. A més, els contactes continuen en temps ja de descompte de cara a la votació de demà i transcorren en paral·lel a les converses que estan mantenint ERC i el PSOE. I és que, malgrat les converses amb els d'Iglesias i la fluïda comunicació entre Jaume Asens i Gabriel Rufián, per als republicans la interlocució "vàlida" és la que mantenen directament amb el grup que lidera Sánchez. Tot i això, des de Podem insisteixen en ajudar a aplanar el camí.Fins ara s'han produït tres reunions dels equips negociadors de la investidura i en aquests moments el vicepresident Pere Aragonès està a l'espera d'una "conversa llarga" amb el president del govern espanyol per orientar el vot final. ERC insisteix que no és suficient amb què les seves peticions siguin ben acollides, sinó que calen "concrecions" sobre com es descentralitzarà la gestió de l'estat d'alarma.Fonts coneixedores de les converses entre els republicans i Podem expliquen que el clima de negociació és aquesta vegada ben diferent del de la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, quan ERC finalment va prémer el botó del no. "S'està negociant seriosament", asseguren. Si una cosa va quedar plasmada en la votació de la quarta pròrroga va ser l'esquerda de la majoria que va fer possible la investidura i la incomoditat en què es van trobar tant Podem com ERC per veure com Ciutadans recuperava un paper clau en el tauler. Les dues formacions malden ara per intentar que aquesta situació no es torni a repetir, però per això, insisteixen, cal moviments del PSOE. Des de Podem no llencen la tovallola i consideren que l'entesa és possible.El vicepresident Pere Aragonès ha tornat a insistir en una entrevista a TV3 aquest dimarts que les tres condicions que estan posant sobre la taula són "fonamentals" per reconsiderar el seu posicionament. Es tracta de descentralitzar la desescalada i gestionar-la a través d'un mecanisme de "codecisió", de permetre que els ajuntaments puguin destinar el seu superàvit a mesures per combatre la crisi social i econòmica i l'aprovació d'un mecanisme retribuït per facilitar la conciliació per als pares i mares que han de tenir cura dels seus fills.Des de Podem comparteixen les tres reivindicacions que fa ERC i, de fet, els comuns ja han dit públicament que esperen que Sánchez atengui aquestes reclamacions i d'altres que estan fent formacions com el PNB . Tot i això, els republicans reclamen concrecions i estan a l'espera de què aprova aquest dimarts el consell de ministres. La gestió descentralitzada, insisteixen, ha de ser explícita i no cosmètica. Fonts dels republicans admeten que hi ha avenços pel que fa a l'ús del superàvit per part dels ajuntaments, però que en canvi no es produeix cap aproximació pel que fa al permís retribuït per a la conciliació.

