El pont que separa famílies en el desconfinament

El pont del riu Congost separa Aiguafreda (el Vallès Oriental) i Sant Martí de Centelles (Osona). O el que és el mateix, les regions sanitàries Metropolitana Nord i la de la Catalunya Central.Sant Martí de Centelles ha entrat ja aquest dilluns a la fase 1 de desconfinament però Aiguafreda continua encara a la 0 avançada. I això afecta el dia a dia dels ciutadans dels dos municipis, amb històriques relacions.La Núria, una veïna d'Aiguafreda, no pot anar a visitar els seus pares, que viuen a Sant Martí. Es dona la paradoxa que els germans de la Núria, que viuen a Centelles i Seva, ara sí que es poden desplaçar a veure els pares, però la Núria no, tot i viure a menys metres.La Núria treballa a l’àmbit de la salut. Això li ha permès portar menjar i medicaments als seus pares, però sense entrar a casa seva per seguretat: "Ho deixem tot a l'ascensor i ells ho recullen", explica a. "Fa dos mesos que hem de parlar des del carrer i del balcó", precisa. De fet, reconeix que té una doble por: "He de vigilar per la meva feina i perquè ells són grans".La familia Giralt Jerónimo no entén que dos pobles com Aiguafreda i Sant Martí, que asseguren que gairebé són com un de sol, hagin d’estar separats d’aquesta manera: "Depenem els uns dels altres. A Sant Martí hi ha l'estació de tren i a Aiguafreda la d'autobús, per exemple. I el mateix passa amb les botigues", destaca la Núria. "Portem dos mesos sense poder-nos veure, i va i ara nosaltres avancem diferent que ells. Això desmoralitza molt", reconeix la Pilar, la mare de la Núria.L’Ajuntament d’Aiguafreda lamenta que situacions com aquestes demostren la poca sensibilitat cap als pobles petits i manca de coneixement de les particularitats del territori. L’alcalde Miquel Parella ha explicat que han insistit en passar de fase, però que per motius sanitaris i de capacitat de l’hospital de referència –el de Granollers- en cas de rebrot no els ho han permès.Des del municipi s’alerta que el mantenir-se encara en fase zero afecta diversos negocis, com alguns bars, que mentre no passin de fase no podran obrir les terrasses.El cas de la família Giralt no és l'únic que mostra el seu rebuig a les diferències de velocitat per canviar de fase.ha parlat amb diversos veïns d'Aiguafreda, i tots rebutgen la situació.Maria Dolores Jerónimo es pregunta: "Si un poble tan a prop al nostre ha passat de fase, per què nosaltres no?". Rosa Martínez pensa el mateix: "Només ens separa un riu. Els veïns de Sant Martí venen sempre a comprar, per què no podem fer nosaltres el mateix? Els meus fills viuen a Hostalets i no poden venir. La gent gran necessitem veure els nostres fills i els nostres nets", demana. Finalment, Mariano Sánchez es mostra més comprensiu: "Puc entendre que vagin aplicant el desconfinament per fases, però Aiguafreda està preparada de sobres per entrar a la fase 1".

