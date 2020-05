L'Ajuntament de Barcelona ampliarà les llicències per a motos i bicis compartides a partir del juliol

Barcelona tindrà més motos i bicis compartides circulant per la ciutat a partir del juliol. Aquesta és la intenció de l'Ajuntament, segons ha anunciat aquest dimarts la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón. El consistori ja ha entregat de manera definitiva les 6.958 llicències de motosharing i les 3.975 de bicisharing adjudicades de manera inicial al febrer i argumenta que la situació derivada de la crisi del coronavirus obliga a apostar per aquest tipus de vehicles per potenciar la mobilitat sostenible.Alarcón no ha concretat qui màxim de llicències es planteja atorgar l'Ajuntament i ha assegurat que eles permisos extres que s'entreguin seran temporals i revocables. L'aposta del govern d'Ada Colau també implica que les bicis i motos d'ús compartit també puguin circular pels municipis metropolitans de la primera corona.Les llicències que actualment hi ha sobre la taula se les repartiran finalment 12 empreses de motosharing de les 21 que n'havien rebut inicialment i set de bicisharing, de les 10 que havien obtingut permisos.Segons la regidora, la caiguda d'empreses des del febrer fins ara es deu al fet que algunes companyies havien presentat documentació incorrecta i d'altres han comunicat la seva retirada del procés.Per poder mantenir actives totes les llicències inicialmentprevistes, l'Ajuntament ha repartit les que pertanyien a les empreses que han causat baixa entre les companyies que sí que han passat a la fase final d'adjudicació.Alarcón ha justificat l'ampliació de llicències per la necessitat de potenciar la "mobilitat sostenible". "Aquesta és una de les opcions més sostenibles i econòmiques si volem transportar-nos de manera individual", ha defensat. A més, segons la regidora de Mobilitat, el fet que la ciutat no tingui previsió de rebre turistes en els propers mesos farà que l'espai públic pugui "absorbir" millor les bicicletes i motos compartides.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor