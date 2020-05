El govern espanyol coneixia des del febrer el risc elevat de tenir brots com els d'Itàlia

El Ministeri de Sanitat coneixia ja al febrer el risc "moderat-alt" de produir-se brots de coronavirus a l'Estat com els que ja hi havia a Itàlia, que havien obligat a tancar algunes zones del nord de país i a prendre altres mesures com suspendre manifestacions, esdeveniments o competicions esportives.A més, a principis de març, el Ministeri disposava d'un altre informe en el qual s'apuntava que podien donar-se casos d'alta transmissió de virus en esdeveniments socials de curta durada, com un dinar o una visita familiar. Fins i tot ja es tenia coneixement del problema del contagi entre els sanitaris que s'havia produït a la Xina per falta d'equips de protecció individual.Així consta en dos informes del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) que dirigeix ​​el doctor Fernando Simón i que estan datats del 24 de febrer passat i el 6 de març.En el primer d'aquests documents, recollit per Europa Press, es feia una "avaluació de risc per a Espanya" advertint de l'"alta" probabilitat que arribessin persones infectades per SARS-CoV-2 procedents de diferents províncies de la Xina, així com d'altres llocs on s'estaven produint casos.En aquesta avaluació es recollia l'avís del Centre Europeu de Control de Malalties que hi havia un risc qualificat com "moderat-alt" de produir-se brots en altres països d'Europa similars als que estaven tenint lloc a Itàlia.De fet, l'informe de centre que dirigeix ​​Simón inclou les mesures de salut pública que havia adoptat ja Itàlia just el dia anterior, el 23 de febrer, a les àrees i municipis en què "almenys una persona" havia donat positiu en una prova de coronavirus.Entre aquestes mesures aplicades a Itàlia, el CCAES cita: la prohibició d'entrar o abandonar les àrees afectades; la suspensió de manifestacions, esdeveniments públics i reunions públiques o privades en locals; la suspensió de viatges escolars i de classes en col·legis i guarderies; el tancament de museus; la suspensió de competicions i altres activitats públiques amb l'excepció de l'aprovisionament de béns i serveis públics essencials.Les autoritats sanitàries italianes també havien establert una quarantena i vigilància activa d'aquells que havien estat en contacte estret amb persones afectades pel virus; la suspensió de determinades activitats laborals i tancament d'alguns comerços; restriccions en el transport de passatgers amb excepcions definides i l'accés als Serveis públics i comerços considerats essencials per a les necessitats bàsiques, amb mesures de protecció individual.Però, tot i incloure l'advertiment del Centre Europeu de Control de Malalties de risc "moderat-alt", el citat informe de l'CCAES de el 24 de febrer conclou que el risc global per a la salut pública a Espanya era "moderat", al·legant que els sistemes de contenció eren suficients."Si això passés a Espanya, tenim mecanismes suficients de contenció, que inclouen protocols clínics, una xarxa assistencial i de salut pública coordinada i capacitat suficient per al diagnòstic i tractament dels casos". Tot i això, afegien que aquesta avaluació de risc es revisava constantment d'acord amb la informació disponible.En un altre dels informes del centre que dirigeix ​​el doctor Simón i que està datat del 6 de març, s'analitza al llarg de 27 pàgines la situació del coronavirus a la Xina i les dades de què es disposaven fins aquell moment del país asiàtic. Ja llavors s'alertava de l'existència de persones infectades que tenien una alta transmissió de virus fins i tot en esdeveniments socials de curta durada. I també es posava de manifest un altre dels problemes als quals es va enfrontar la Xina, que va ser l'alta infecció de sanitaris a l'inici de l'epidèmia per falta d'equips de protecció.En aquest text es recullen les dades d'un estudi en què es descriuen 9 sèries d'infeccions secundàries com a conseqüència d'"esdeveniments socials de curta durada, com un dinar o una visita curta", a la Xina i altres països en què s'havia registrat una alta taxa de transmissió de virus.De fet, es precisava que "per causes encara no conegudes, sembla que hi ha esdeveniments amb persones infectades que mostren una altíssima taxa de transmissió de virus" davant d'altres situacions en què la taxa de transmissió és molt menor.En aquest mateix informe del 6 de març, quan la taxa de mortalitat al país asiàtic amb les dades conegudes era del 3%, també s'analitza la transmissió comunitària i en centres hospitalaris en la Xina.Així, destaca que en l'inici de l'epidèmia es va publicar una alta transmissió intrahospitalària a treballadors sanitaris dels hospitals de Wuhan (40%), que després va anar descendint. Però el 20 de febrer s'havien infectat de coronavirus 2.055 treballadors sanitaris a la Xina, dels quals el 88 per cent procedien de Hubei.No obstant això, i segons les conclusions de l'OMS a la Xina, aquesta transmissió va baixar "dràsticament" una vegada que "es van prendre mesures de protecció individual adients". I es veu reflectit, segons aquestes dades, en els 40.000 treballadors sanitaris que es van enviar a donar suport als de Hubei, entre els quals es van detectar pocs casos d'infecció, que van ser atribuïts a transmissió comunitària.Precisament la manca d'equips de protecció individual (EPI) ha estat un dels problemes al qual s'ha enfrontat el sistema sanitari espanyol i que ha provocat que la infecció s'estengués entre els treballadors sanitaris que atenien els malalts de virus.

