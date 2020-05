Unes 70 escoles de França tanquen per sospites de coronavirus

El retorn a les escoles a França no està sent plàcid. Des que va començar la tornada a les aules, la setmana passada, s'han hagut de tancar una setantena de centres de primàries per la detecció de casos de coronavirus. El tancament s'ha fet seguint el protocol sanitari estricte, que ja contempla aquesta possibilitat. Van obrir més de 40.000 escoles la primera setmana de desescalada, per tant el percentatge de centres que han hagut de tancar és "molt baix", tal com ha insistit el govern francès.A la ciutat de Sens, al centre de França, han hagut de tancar 25 escoles perquè un adult va donar positiu per coronavirus. Aquest dilluns, set centres de Roubaix, al nord, han hagut de tancar per un cas entre l'alumnat. Els tancaments es fan com a mesura de precaució, tal com indiquen les autoritats educatives, que confien que puguin reobrir el 25 de maig, dilluns vinent.França va començar a recuperar la "normalitat" dilluns passat amb una tornada progressiva a les escoles. Les famílies poden decidir si porten el seu fill a l'escola o no. Com a mesures de prevenció, s'ha reduit a 15 el nombre màxim d'alumnes per classe i s'ha de mantenir una exhaustiva higiene de mans. Els professors han de dur mascareta a l'aula i sempre que noes pugui mantenir la distància de seguretat. Al patí, unes marques a terra indiquen la separació que s'ha de mantenir entre estudiants.

