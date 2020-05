Trilla i Mitjà tanquen una polèmica «inexistent»

Mi agradecimiento a @ToniTrilla por su apoyo en momentos difíciles:



"Necesitamos trabajar sin polémicas estériles que intentan situarnos fuera del ámbito científico. Nos guía la voluntad de aportar conocimientos y expresar libre y educadamente opiniones" https://t.co/6dLtAUA6bY pic.twitter.com/JWuJuO9Nym — Oriol Mitjà (@oriolmitja) May 19, 2020

Cíentífics, especialistes en pandèmies, amb visions oposades en ocasions, i un assessor del govern espanyol i l'altre del Govern català. Un caldo de cultiu que ha servit per generar polèmiques a diversos mitjans que s’han atribuït a Oriol Mitjà i Antoni Trilla. Una controvèrsia que ara, ells dos, han tallat de cop. Trilla ha publicat avui un article a La Vanguardia, “Científics i diferències d’opinió” , on desmenteix que pugui tenir cap conflicte amb Oriol Mitjà, i realça que és un “investigador clínic excel·lent que ha aconseguit resultats útils per a controlar el pian, una malaltia infecciosa”.Trilla diu que es coneixen amb Mitjà des de fa molts anys, que va ser alumne seu i que tenen una relació “cordial”. Sobre unes suposades discrepàncies en punts de vista científics, assegura que és normal en una situació “on la incertesa és notable”. “Així és la ciència i així ha de continuar sent”, afegeix.“Necessitem treballar sense polèmiques estèrils que intentin situar-nos fora de l’àmbit científic”, defensa el cap d’epidemiològia del Clínic”. “El nostre únic interès són els ciutadans. Tots contra la Covid-19”, conclou l’article.Mitjà no ha trigat en respondre a les xarxes socials. En un tuit ha agraït les paraules de Trilla en “moments difícils”. El podeu llegir a sota:

