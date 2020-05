Escoles i instituts reobren avui per les preinscripcions

Escoles i instituts catalans reobriran aquest dimarts per a la presentació presencial de les sol·licituds de preinscripció escolar d'Infantil, Primària i ESO, amb cita prèvia i mesures de protecció sanitària, per a aquelles famílies que no han fet la sol·licitud per via telemàtica.La preinscripció telemàtica superava les 94.000 sol·licituds aquest dilluns, segons fonts de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, i el termini per formalitzar-la finalitza el divendres, tant la presencial com en línia.De cara a la presentació presencial, el departament ha establert que hi haurà d'haver el menor nombre de persones possibles fent les gestions -preferiblement una- al centre que han triat com a primera opció, recomana portar mascarilla i guants i no podran acudir persones de grups d'especial vulnerabilitat.La cita prèvia ha estat accessible des de la web de cadascun dels centres i des de la de la Conselleria d'Educació durant les 24 hores del dia, i cada centre ha determinat el seu horari d'atenció al públic, segons les necessitats.

