El Festival de Benicàssim es cancel·la i inicia la devolució de les entrades

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) s'afegeix aquest dilluns a la llista de grans cites musicals de l'estiu suspeses per la crisi del coronavirus. L'esdeveniment que s'havia de celebrar del 16 al 19 de juliol amb artistes com Foals, The Lumineers, Armin Van Buuren, Crystal Fighters, Manel i Los Planetas, entre molts altres, ha anunciat la seva cancel·lació sense posar data a la propera edició i ha obert ja el procés de retorn de les entrades.Els organitzadors s'acomiaden dels seus seguidors amb el desig que es retrobaran amb un dels grans festivals valencians "molt aviat". De fet, el seu comunicat de cancel·lació està encapçalat amb un esperançador "El FIB tornarà a colpejar", escrit en anglès.El festival no ha trigat a oferir el reemborsament de les entrades del festival, a través d'un formulari que mantindrà obert fins el 15 de juliol. A partir d'aleshores, el retorn dels diners s'efectuarà en un màxim de 30 dies, expliquen.Pel que fa als veïns de Benicàssim que van comprar l'abonament físicament, podran sol·licitar el retorn de l'import també físicament al mateix municipi.

