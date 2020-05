Aragonès sosté que l'acord amb el PSOE per prorrogar l'estat d'alarma «encara és lluny»

Quan falten 24 hores per a la votació de la pròrroga de l'estat d'alarma, ERC continua situat en el vot en contra. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat en una entrevista a TV3 que l'acord amb el PSOE "encara està lluny" , tot i que manté tots els canals de comunicació oberts fins el darrer minut a l'espera d'una "conversa llarga" amb Pedro Sánchez per poder arribar a una entesa.El dirigent republicà ha argumentat que les tres qüestions que han posat sobre la taula per canviar del no a l'abstenció són "fonamentals". Ha recordat que es tracta de descentralitzar l'estat d'alarma per "codecidir" la desescalada, que els ajuntaments puguin disposar del seu superàvit per impulsar mesures socials per combatre la crisi i un permís retribuït per facilitar la conciliació dels pares i mares que han de tenir cura dels seus fills. I què respon el PSOE segons Aragonès?: "En termes genèrics se'ns diu que estan d'acord, però el tema és com es concreta".Així doncs, els republicans estan a l'espera de la lletra petita del que aprovarà aquest dimarts el consell de ministres. Per molt que la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, fes aquest dilluns referència a un estat d'alarma diferent amb més marge per a les autonomies, Aragonès ha insistit que cal veure com es concreta i si realment es posa fi al comandament únic de Salvador Illa. "Que hi hagi una única autoritat que sigui el ministre de Sanitat és passar de quatre persones a una manant sobre tots", ha lamentat, i ha afegit que no serveix "afegir" coses a l'estat d'alarma si no es reverteix la recentralització."El sistema és frustrant", ha afirmat sobre el sistema segons el qual cada setmana la conselleria de Salut ha de fer la proposta de desescalada i esperar rebre l'aval del ministeri. "Hi ha qui pren decisions i hi ha qui ha de fer la feina", ha afegit tot argumentant que és des de la conselleria que es recopila la informació en base al coneixement epidemiològic i del sistema sanitari català.Aragonès ha emplaçat Sánchez a decidir entre ERC o Ciutadans i ha advertit que si el que vol Sánchez és iniciar una nova etapa de la mà del partit taronja "s'equivoca" perquè aquesta entesa és "incoherent amb un govern progressista". De fet, ha insistit que les mesures de descentralització que reclama ERC és "incompatible amb la visió de l'estat jacobí" de Ciutadans. "La decisió és del PSOE", ha conclòs.El vicepresident del Govern també ha assegurat que els consellers del seu partit estan "disposats a donar explicacions sobre la gestió de les residències" en la comissió d'investigació que previsiblement es crearà al Parlament de Catalunya. "Haurem de donar explicacions amb transparència, de la mateixa manera que seria molt trist que algú utilitzés la comissió amb interessos partidistes", ha deixat anar. Junts per Catalunya ja ha anunciat que votarà a favor de la creació d'aquesta comissió.Aragonès ha defensat que des de Salut i Afers Socials s'ha treballat "al màxim" en una situació de "màxima complexitat" i ha recordat que l'alta taxa de mortalitat a les residències ha estat un patró que s'ha reproduït arreu d'Europa. "Era molt complex de gestionar. Vam atendre tothom d'acord amb les eines que teníem en cada moment, però cap govern havia previst que l'abast del coronavirus seria tan letal", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor