VÍDEO Trump diu que pren un medicament contra el coronavirus sense eficàcia provada

Donald Trump ha tornat a deixar bocabadats als periodistes que assisteixen a les seves rodes de premsa. El president nord-americà ha revelat aquest dilluns que porta una setmana i mitja prenent hidroxicloroquina, un potent fàrmac contra la malària del qual l'eficàcia contra el coronavirus no està demostrada científicament.Trump ha explicat que va consultar un metge de la Casa Blanca si podia prendre la medicina però li va dir que no estava recomanada per a ell, ja que no havia donat ni tan sols positiu per coronavirus. "Li vaig preguntar què pensava. Em va dir: 'Bé, si vols'. Li vaig dir `sí, vull prendra-la", ha relatat Trump aquesta nit.El president dels EUA està prenent aquesta medicina de forma preventiva amb un suplement de zenc basant-se en les bones opinions dels sanitaris que estan combatent l'epidèmia del coronavirus en primera línia i que ja han utilitzat la hidroxicloroquina."Aquí hi ha la meva prova: m'arriben moltes trucades positives" sobre aquest medicament. "Fins ara sembla que està bé", ha indicat.Per la seva banda, el metge de la Casa Blanca, Sean Conley, ha indicat que els potencials beneficis per a Trump per prendre hidroxicloroquina de manera preventiva superen les riscos. A més, ha dit que el líder americà "té molt bona salut i roman lliure de símptomes".La notícia ha generat inquietud i escarni per part d'experts i presentadors de televisió perquè podria animar altres persones a prendre aquesta medicina que té potents efectes secundaris. "Si ets població de risc i el prens com a tractament preventiu per evitar el virus i ets població vulnerable, et pot matar", ha apuntat el popular presentador de Fox News Neil Cavuto.El passat mes de març, Trump ja va defensar l'ús de la hidroxicloroquina com a tractament contra el coronavirus tot i les escasses proves dels seus efectes positius. Trump deia llavors que els pacients no tenien "res a perdre" prenent aquesta medicina.L'Administració d'Aliments i Medicaments (FDA) dels Estats Units ha utilitzat la cloroquina en pacients amb coronavirus, tot i que només sota preinscripció metge perquè podria causar greus problemes cardíacs. La medicina sol utilitzar-se en casos de malària o per a tractar lupus.

