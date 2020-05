Les persones poden transmetre el coronavirus als gats, i a l'inrevés?

Les persones poden transmetre el nou coronavirus als gats, però, segons l'observat fins ara, aquests últims no el poden transmetre als humans, tal com es desprèn de l'últim informe científic-tècnic del Covid-19 publicat pel Ministeri de Sanitat.La manera com es va transmetre el virus de la font animals als primers casos humans és encara desconegut, si bé tot apunta el contacte directe amb els animals infectats o les seves secrecions. A més, la hipòtesi més acceptada actualment sobre l'origen ancestral del nou coronavirus és la que un virus de ratpenat hagi pogut evolucionar cap al nou coronavirus a través d'hostes intermediaris.En aquest sentit, en estudis realitzats en models animals amb altres coronavirus s'ha observat tropisme per les cèl·lules de diferents òrgans i sistemes produint principalment quadres respiratoris i gastrointestinals, el que podria indicar que la transmissió de l'animal als humans pogués ser a través de secrecions respiratòries i/o material procedent de l'aparell digestiu.Ara bé, pel que fa a l'afectació d'animals de companyia, en el treball realitzat per departament que dirigeix ​​Salvador Illa s'informa que s'ha detectat RNA viral en dos gossos a Hong-Kong i un gat a Bèlgica, amb símptomes respiratoris i digestius, que vivien amb una persona malalta de Covid-19.A més, s'ha observat en estudis experimentals la infecció en gats i fures, amb replicació activa de virus en vies respiratòries, que també s'ha observat amb menor intensitat en gossos. En porcs, gallines i ànecs no s'ha observat replicació activa el virus després de la inoculació experimental. D'altra banda, a la ciutat de Wuhan (Xina) s'ha analitzat una mostra de 102 gats obtinguda després de l'inici del brot, i 14 per cent tenien anticossos enfront de el nou coronavirus.

