Catalunya registra un repunt de morts per coronavirus: 112 en les últimes vint-i-quatre hores

Nou repunt de morts diaris per coronavirus a Catalunya. El Departament de Salut ha registrat 112 defuncions en les últimes vint-i-quatre hores, un augment considerable respecte els dies anteriors. Això suposa un total d'11.554 persones que han perdut la vida fins avui dia amb la Covid-19. D’aquestes, 3.409 han mort a una residència, 162 a un centre sociosanitari i 625 al domicili.Salut ha informat avui de 3.293 casos menys que diumenge, situant la xifra total de positius de l’inici de la pandèmia en 60.148 (fa 24 hores era de 63.441). Aquesta modificació ve arran d’una errada en el recompte en un laboratori que s’arrossegava des de dijous passat, 14 de maig. Ara l’error ja ha estat esmenat i aquests més de 3.000 positius que s’havien comptabilitzat fins avui ja no formaran part de la base de dades.Per altra banda, el nombre total de casos possibles de coronavirus supera la barrera dels 200.000 i se situa en 205.164. Tal com explica Salut, són persones que presenten símptomes i un professional facultatiu qualifica de possible cas, ja que encara no s'ha pogut fer cap prova.Una bona dada és el descens dels casos greus actuals, situant-se avui dilluns en 274 (més d'un centenar menys que la setmana passada). El total de pacients de gravetat acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 3.994 persones. Pel que fa a les altes, ja s'han produït un total de 36.208.Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.165 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 35.999 són casos sospitosos. Les dades de Salut també contemplen les localitzacions dels morts per la malaltia: 6.614 en un centre hospitalari, 3.425 han mort a una residència, 163 a un centre sociosanitari i 627 al domicili. Les defuncions no classificades augmenten a 837, amb un increment de 74 en comparació amb les dades d'ahir.Aquest és el canvi notificat per Salut en el registre de casos acumulats totals Error de Salut by naciodigital on Scribd

