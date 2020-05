Mor un motorista de 57 anys en xocar contra un cotxe a Santpedor

La víctima de l'accident, Joan Sala Camprubí Foto: Arxiu particular

Un motorista ha mort aquest dilluns a la tarda en un accident de trànsit que ha patit contra un turisme a la carretera de Navarcles de Santpedor. La víctima és Joan Sala Camprubí, santpedorenc de 57 anys, molt conegut al municipi i vinculat al Centre Excursionista 2x2.El sinistre ha tingut lloc a 1/4 i mig de 7 de la tarda davant de l'antic camp de futbol quan, circulant per la carretera de Navarcles en sentit fora del municipi, ha xocat contra un turisme que s'incorporava a la via des del lateral de l'antic camp de futbol.En el suport a l'accident hi ha participat la Policia Local de Santpedor, els Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del SEM. Hores d'ara no ha transcendit cap més informació.

