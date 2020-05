Salut i l'Ajuntament proposen que tota l'àrea de Barcelona passi a la fase 1 dilluns que ve

El Departament de Salut ha traslladat al govern espanyol la petició perquè les regions sanitàries de Barcelona, zona metropolitana nord i zona metropolitana sud avancin a la fase 1 de desconfinament a partir de dilluns vinent, 25 de maig.En la mateixa proposta, la conselleria planteja que les regions sanitàries de Girona, Catalunya Central i Lleida es mantinguin en fase 1, mentre que el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu avancin a la fase 2.Pel que fa a l'avançament de Barcelona a la fase 1, es tracta d'una decisió pactada entre Salut i l'Ajuntament i les dues parts consideren que la situació actual permet avançar en el desconfinament. "S’està constatant que es manté l’evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic", diuen. A més, també consideren que la capacitat de diagnòstic està garantida a través dels centres d'atenció primària.Si el govern espanyol autoritza la petició, als municipis metropolitans serà possible fer reunions de 10 persones a l'aire lliure als domicilis o a terrasses de bars i restaurants. Els veïns es podran desplaçar dins la mateixa regió sanitària -Barcelona ciutat, metropolitana nord i metropolitana sud- però només en podran sortir per motius laborals.Les terrasses obriran a la meitat de la seva capacitat i els establiments turístics podran reobrir sense permetre fer ús de les zones comunes. També es podrà assistir a espectacles en espais tancats amb un aforament màxim de 30 persones, o de 200 si és a l'aire lliure. També serà possible visitar museus amb 3l 30% de l'aforament i les biblioteques podran fer activitat de préstec.Si el Ministeri de Sanitat accepta que Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu, passin a fase 2 a partir del 25 de maig, els restaurants podran obrir amb servei de taula i les grans superfícies comercials podran obrir les seves portes permeten un aforament del 40%. També entrarien en funcionament els cinemes, teatres i auditoris, limitats a un terç de l'aforament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor