Investigadors estudien la relació entre l'alopècia i una major gravetat del coronavirus

La pèrdua de cabell podria ser un indicador per preveure la gravetat de la Covid-19. Aquesta és la hipòtesi que planteja un estudi preliminar i que parteix de la relació que els investigadors han observat en l'alta freqüència d'alopècia adrogenètica (AGA), la forma més comuna de pèrdua de pèl, i els pacients hospitalitzats per la malaltia.Alguns dels experts que participen en l'estudi són el doctor Sergio Vaño-Galván, director de la Unitat de Tricologia de l'Hospital Universitari Ramón i Cajal o la dermatòloga Alba Gomez, especialista en regeneració capil·lar de Institut Mèdic Ricart del Ruber Internacional Passeig de l'Havana.Concretament l'estudi pressuposa que els homes amb AGA tenen més probabilitats de ser hospitalitzats per complicacions de la Covid-19. El desenvolupament de l'alopècia androgenètica està intervingut per andrògens i depèn de les variants genètiques que es troben en el gen del receptor dels andrògens situat al cromosoma X. Els andrògens engloben una sèrie d'hormones sexuals masculines, tot i que això no implica que no n'hi hagi en el sexe femení, que també, però en menys mesura.Per determinar la relació potencial entre la pèrdua de cabell i la Covid-19, els investigadors van realitzar un estudi observacional preliminar de la prevalença de pacients amb AGA entre pacients hospitalitzats amb Covid-19 en dos hospitals terciaris espanyols entre el 23 de març i el 6 d'abril de 2020, el diagnòstic d'AGA va ser realitzat clínicament per un dermatòleg.La doctora Goméz explica que, encara que aparentment siguin dues patologies molt diferents entre si, podria existir un nexe d'unió entre l'alopècia androgenètica i la malaltia per coronavirus. Aquest fet ajudaria a entendre millor alguns aspectes de la pandèmia actual per la Covid-19, i podria facilitar en el futur la detecció de pacients amb més risc d'emmalaltir a partir d'una cosa tan visible com és el cabell."Els pacients amb formes severes d'alopècia androgenètica, malaltia de diagnòstic senzill i visual, serien susceptibles a patir formes de la malaltia per coronavirus més greus", afirma la doctora Alba Gómez. Hi ha diversos estudis en marxa on hi ha més de 100 pacients ingressats per pneumònia per coronavirus durant la pandèmia i que han presentat percentatges superiors d'alopècia androgenètica severa respecte a la població general.Aquesta és la hipòtesi desenvolupada pel dermatòleg nord-americà Andy Goren, que afirma que de moment els estudis sobre els quals es recolza aquesta relació encara estan al laboratori, però que podrien aportar molta llum per entendre el passat i millorar el futur de la malaltia.Si les investigacions sobre aquesta teoria continuen en el futur, "es podria plantejar el paper protector d'alguns fàrmacs emprats per al tractament de l'alopècia, com el finasteride, de cara a la prevenció de les formes severes d'aquesta infecció. S'ha de plantejar una línia d'investigació, sobre el paper dels andrògens en dones amb la Covid-19, ja que els seus nivells no són nuls i també poden patir malalties que els incrementin", subratlla Alba Gómez.L'esmentat estudi s'enquadra en una sèrie de publicacions científiques que intenten aportar més llum per aconseguir entendre el mecanisme d'infecció de la SARS-COV2, més conegut com a coronavirus. ​ "Basant-nos en aquests coneixements, es podria plantejar que els fàrmacs emprats per al tractament de l'alopècia androgenètica, amb acció anti hormones sexuals masculines, podrien tenir un paper protector en la malaltia per coronavirus, el que obre la porta a noves possibilitats terapèutiques o de prevenció d'aquesta nova pandèmia", conclou la doctora Alba Gómez.

