França i Alemanya proposen un fons de 500.000 milions d'euros per rellançar l'economia europea

El president francès, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, proposen un fons de reconstrucció de 500.000 milions d'euros per rellançar l'economia europea. La proposta de París i Berlín aposta perquè els 500.000 milions d'euros siguin "despesa pressupostària per a les regions i els sectors més afectats" per la pandèmia i que sigui la Comissió Europea la que s'endeuti als mercats.Segons ha explicat Macron, els diners es faran a arribar a través de "veritables transferències" als estats i els sectors més afectats per la crisi, mentre que Merkel ha dit que "és necessari un gran esforç i França i Alemanya estan disposades a fer-lo".En una roda de premsa conjunta, Macron i Merkel han presentat una proposta que planteja que la Comissió Europea emeti deute "en representació de la Unió Europea" i que els diners que s'aconsegueixin vagin destinats als estats membres a través del pressupost europeu plurianual.Segons l'acord, el fons de reconstrucció ha de ser "temporal" i "dirigit" i dotar de prou recursos el pressupost europeu, especialment "durant els primers anys", per millorar la "resiliència", la "convergència" i la "competitivitat" de les economies europees.El document també preveu que amb aquests diners "s'incrementin les inversions especialment en les transicions digital i verda". "Ens esforçarem per fer que aquest esforç pressupostari relacionat amb la crisi del coronavirus estigui disponible com abans millor", diu el text, que també apunta que aquest "suport per a la recuperació" estarà "basat en un clar compromís dels estats membres a seguir una política econòmica sanejada i una ambiciosa agenda de reformes".A més, l'acord entre París i Berlín constata la necessitat "d'impulsar la modernització de l'economia europea i el seu model de negoci". En aquest sentit, apunten a la necessitat "d'accelerar" la transició cap a una economia més verda, d'enfortir la "resiliència industrial i la sobirania" de la Unió Europea i de "donar un nou impuls al mercat intern".D'altra banda, l'acord preveu una "estratègia sanitària" que vagi en la direcció de garantir "la sobirania sanitària estratègica" de la Unió Europea. Així, París i Berlín constaten la necessitat d'augmentar la recerca per desenvolupar vacunes i tractaments contra la covid-19 o coordinar l'adquisició de material sanitari, entre d'altres.Durant la compareixença simultània, Macron ha destacat que la proposta és una "resposta econòmica forta" que ajuda les regions més afectades i lluita contra la "desestabilització social i política" en aquests territoris. "Hem après les lliçons del passat", ha dit el president francès. Al seu torn, Merkel ha subratllat que "la cohesió és molt important" i que cal "un estímul econòmic" per "començar de nou".La proposta de França i Alemanya arriba una setmana abans de la data prevista perquè la Comissió Europea presenti el seu pla econòmic. Inicialment, estava previst que l'executiu europeu presentés la seva proposta el sis de maig, però l'ha anat retardant i ara s'espera que ho faci el 27 de maig.

