Marlaska prohibeix les quatre manifestacions amb cotxe que Vox volia fer a Catalunya

El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha prohibit les quatre manifestacions que el partit d'extrema dreta Vox volia fer amb cotxe a les quatre capitals catalanes aquest dissabte. La més nombrosa era la convocada a Barcelona entre les onze del matí i les tres de la tarda, on la formació preveia l'assistència d'uns 200 cotxes.A les altres tres capitals, Girona, Tarragona i Lleida, la convocatòria preveia que l'acte duré mitja hora, entre les dotze i dos quarts d'una del migdia, i que hi participessin una cinquantena de cotxes a cadascuna. Marlaska ha prohibit les manifestacions per considerar que resulten “incompatibles” amb les “restriccions imposades” per l'estat d'alarma.