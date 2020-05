La primera vacuna contra la Covid-19 provada en humans mostra eficàcia

La primera vacuna contra el coronavirus que s'està provant amb humans dona resultats prometedors. Així ho ha anunciat en les últimes hores la companyia nord-americana Moderna, que s'ha disparat a la borsa poc després de fer-ho públic. És la conclusió a la qual han arribat els investigadors després de rebre, en temps rècord, els primers resultats preliminars. "Ha mostrat ser segura i ben tolerada en general", resumeixen en un comunicat A partir d'aquestes proves inicials, que s'han realitzat a 45 voluntaris, s'ha comprovat que la majoria dels que reben la vacuna desenvolupen una resposta immunitària del mateix nivell que la d'aquells que s'han contagiat de la Covid-19 i l'han superat. A més, generen anticossos que neutralitzen el coronavirus, vitals per al control de la malaltia.Moderna ha rebut ja autorització per a iniciar en els propers dies i setmanes un segon assaig clínic. En aquesta ocasió, sotmetrà a proves a 600 persones. La companyia ja ha anunciat que preveu poder iniciar un tercer assaig amb milers de persones al juliol.Aquest seria el darrer esglaó per poder demanar l'aprovació oficial de la vacuna, anomenada -per ara- mRNA-1273. Això seria possible, és clar, si els resultats del segon i el tercer estudi són tan prometedors com els del primer.La companyia, amb seu a Cambridge (Massachusetts), ha informat també que la vacuna experimental ha proporcionat "protecció completa" contra la multiplicació del virus en pulmons de ratolins infectats després de rebre la dosi. El seu estudi forma part dels més d'un centenar registrats a l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Gairebé una desena d'aquests ja s'estan provant en humans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor