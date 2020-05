La Fiscalia s'oposa a la llibertat de Cuixart mentre el TC revisa la sentència de l'1-O

❗️📄 La Fiscalia defensa que @jcuixart ha de continuar a la presó, ignorant @amnesty i els principals organismes internacionals de drets humans. Pedro Sánchez ha perdut l'última oportunitat per corregir la vulneració de drets abans d'anar als tribunals europeus pic.twitter.com/Ofgf2IIOgx — Òmnium Cultural (@omnium) May 18, 2020

La Fiscalia s'oposa a permetre l'alliberament de Jordi Cuixart mentre el Tribunal Constitucional revisa la sentència de l'1-O. El ministeri fiscal rebutja la mesura cautelar que demana deixar en suspens la condemna del Tribunal Suprem mentre es resol el recurs d'empara. El fiscal considera que la pena de presó és massa elevada per deixar-la en suspens. Un cop escoltat el pronunciament de les parts, el TC haurà de prendre una decisió. Òmnium ha retret a Pedro Sánchez que ha perdut "l'última oportunitat per corregir la vulneració de drets abans d'anar als tribunals europeus".El ministeri fiscal argumenta la seva posició en la "gravetat de la pena". Considera, emparant-se en doctrina del mateix TC, que les penes que passen de cinc anys de presó són considerades "greus" i "com a regla general", no es poden suspendre "excepte casos excepcionals". La Fiscalia també recorda que la condemna s'ha de complir per l'efecte "dissuasiu" de cara a possibles delictes que pugui cometre la resta de la societatEls presos van presentar els recursos d'empara entre el febrer i el març, just abans que esclatés la sentència. Es tracta de l'últim pas abans de poder portar la sentència de l'1-O al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg, però també el el pas que es pot allargar més perquè el Constitucional acostuma a trigar anys a resoldre aquest tipus de recursos. Per evitar que els líders independentistes passin tot aquest temps a la presó, les defenses van incloure en els seus recursos una mesura cautelar perquè es deixés en suspens la condemna del Suprem mentre l'alt tribunal revisava la sentència.El Constitucional encara no ha decidit si admet a tràmit els recursos d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, que van recusar tots els magistrats. L'alt tribunal haurà de decidir què fa amb els seus escrits en el proper ple i la Fiscalia també s'haurà de pronunciar sobre les seves mesures cautelars.

