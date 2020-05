Ana Rosa compara el coronavirus amb la sida: «Quants anys porta? 10 anys? I encara no hi ha vacuna!»

Ana Rosa Quintana compara la covid-19 con el SIDA: "Hemos aprendido a vivir con él".



MIENTES: no convivimos con el SIDA, nos protegemos.



Desde 1980 el preservativo ha evitado 50 millones de infecciones y 80 millones de embarazos no deseados.



Eres ignorante, perversa o ambas. — Luis Gonzalo Segura (@luisgonzaloseg) May 18, 2020

Ana Rosa Quintana ha criticado el confinamiento en Madrid por el coronavirus porque "el SIDA lleva muchos años y hemos aprendido a convivir con él". En serio, ha comparado un virus que se puede contagiar al hablar con otro que es, principalmente, de transmisión sexual. pic.twitter.com/dLYdbSs645 — PabloMM (@pablom_m) May 18, 2020

¿Ana Rosa Quintana ha comparado el Covid-19 con el Sida?

Ana Rosa Quintana ha comparado el Covid-19 con el Sida. — Alex Haster (@Alex_Mora23) May 18, 2020

Que Ana Rosa ha estado diciendo que el VIH lleva 30 años con nosotros y no por ello hemos estado confinados... Luego no queremos que haya analfabetismo en el mundo... — Ramlaf04 (@Ramlaf04) May 18, 2020

La presentadora Ana Rosa Quintana ha estat el focus de la polèmica aquest dilluns després de comparar el coronavirus amb la sida. Durant una tertúlia televisiva sobre la pròrroga de l'estat d'alarma la periodista ha lamentat que aquest es torni a allargar i ha fet la següent pregunta: "Quants d'anys porta la sida? Deu anys? Encara no hi ha vacuna!", ha afirmat Ana Rosa.Immediatament un dels tertulians ha sortit al pas del comentari per matissar la reflexió de la presentadora i li ha recordat que per la sida "hi ha tractament viral" i que "la gent no es mor a dia d'avui per la sida".Així i tot, Ana Rosa ha seguit s'ha mantingut en la seva postura i ha insistit en què s'està coartant el dret a la llibertat. "Desgraciadament no hi ha tractament viral ni vacuna. I com que tu no pots allargar això eternament, haurem de fer-ho de manera intel·ligent per protegir la salut de tots. A Madrid puc anar a un museu i coincidir amb persones que no conec però no puc veure la meva família. Això coarta la meva llibertat", ha afirmat la presentadora.Unes paraules que ràpidament han fet bullir la xarxa i han estat objecte de crítica per nombrosos ususaris:De fet s'ha engegat una campanya a la plataforma Change.org per demanar que es tanqui el programa per difondre "informació falsa sobre la Covid-19".

