La hipocresia i la demagògia de Junts per Catalunya no té aturador. Reclama que el Parlament reprovi PSOE del 155, després d’haver pactat amb el PSC la Diputació de Barcelona. Només tenen 1 objectiu: intentar afeblir @Esquerra_ERC Però no se’n sortiran. https://t.co/mcBgbZPJ4J — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) May 18, 2020

L'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha acusat aquest dilluns JxCat d'intentar "afeblir" ERC i ha titllat l'actuació de la formació de Carles Puigdemont de "hipocresia" i "demagògica".Després que JxCat hagi anunciat que proposarà al Parlament reprovar Felip VI, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez i l'expresident Mariano Rajoy per l'aplicació del 155, Tardà ha dit que la "hipocresia i la demagògia de JxCat no té aturador"."Reclama que el Parlament reprovi el PSOE del 155, després d'haver pactat amb el PSC a la Diputació de Barcelona", ha carregat a través d'una publicació a Twitter. "Només tenen un objectiu: intentar afeblir ERC. Però no se'n sortiran", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor