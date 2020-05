La plataforma «Afectats Coronavirus» demandarà la Generalitat per la gestió de les residències

La plataforma 'Afectats Coronavirus' ha anunciat aquest dilluns que presentarà una demanda contra la Generalitat per la seva responsabilitat patrimonial en la gestió de les residències de gent gran durant la crisi sanitària provocada per la Covid-19.Aquesta plataforma, que avança que demà donarà més detalls sobre aquesta demanda en una roda de premsa telemàtica, indica en un breu comunicat que aquesta serà la primera de diverses accions legals que iniciaran contra comunitats autònomes, residències de gent gran i altres entitats a les quals familiars d'afectats per la Covid-19 consideren responsables.En la roda de premsa d'aquest dimarts seran presents tant el portaveu de la plataforma, Abraham Granadino, com el portaveu dels afectats per la Covid-19, Ángel Juárez, i diversos representants del despatx d'advocats Cremades & Calvo-Sotelo.A la nota de premsa s'especifica que aquest despatx d'advocats ha estat contactat "per 'Afectats Coronavirus' per col·laborar, de manera altruista, amb l'assistència legal". Cal recordar que el Consell General de l'Advocacia Espanyola va retreure a principis d'abril les conductes que alguns despatxos d'advocats van realitzar aprofitant la crisi sanitària pel coronavirus, com publicitar el seu assessorament legal a víctimes de la pandèmia.En aquest sentit, des del consell van recordar que és una "infracció greu" del Codi Deontològic, pel que avançaven que demanarien als diferents col·legis professionals "perseguir aquests comportaments indesitjables". En tot cas, des de Cremades & Calvo Sotelo han assegurat a Europa Press que el despatx no farà negoci amb la seva col·laboració amb la plataforma d'afectats, ja que només els assessoren oferint orientació jurídica".

