L'ACM pressiona el Govern perquè concreti un fons extraordinari per als municipis per la Covid-19

📊 Esperem concretar amb el @govern un fons extraordinari per als municipis per fer front a la reactivació socioeconòmica.

📈 “Volem aquest fons de cooperació local extraordinari per a mirar l'endemà dels ajuntaments i novament aixecar les persianes amb garanties” @lluis_soler pic.twitter.com/P7lGVHXOs9 — Ass. Cat. Municipis (@ACMunicipis) May 18, 2020

El president de l'Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, ha explicat que a la propera reunió bilateral que celebrin amb el Govern reclamaran concreció i que s'impulsi un fons extraordinari per fer front a la reactivació econòmica des de la proximitat. En un comunicat , l'ACM ha indicat que aquest serà el primer punt que plantejaran a la reunió en ser una necessitat del municipalisme català.L'entitat creu que el fons català ha d'anar "compensat" amb les mesures que es prendran des de l'Estat.Així ha reivindicat poder fer ús del superàvit dels ajuntaments de 2019 i els romanents positius d'anys anteriors per fer mesures socials. També flexibilitzar la regla de despesa i l'estabilitat pressupostària per mobilitzar més recursos.

