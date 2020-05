El FC Seoul es disculpa per haver posat nines sexuals com a públic en un partit

El FC Seoul, club que competeix a la màxima categoria de futbol de Corea del Sud (K-League), s'ha disculpat per col·locar nines sexuals a la graderia durant un partit a porta tancada contra el Gwangju, després de rebre queixes per part dels seus aficionats.Els partits al país asiàtic es duen a terme sense aficionats enmig de la pandèmia del coronavirus. El FC Seoul va comprar les nines pensant que eren maniquins dels que s'utilitzen habitualment en els aparadors de les botigues.Així, el club va instal·lar les nines com un "element de diversió" durant el partit, però va reconèixer que no les va revisar "en detall", i després han admès que algunes procedien d'un productor de nines sexuals i fins i tot contenien anuncis de llocs web per a adults. "Ha estat un error inexcusable per part nostra", ha lamentat el FC Seoul.

