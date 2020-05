El govern espanyol preveu un augment de denúncies per violència masclista amb la desescalada

La ministra d’Igualtat, Irene Montero, diu que el govern espanyol està “preocupat” per “previsible augment de denúncies” per violència de gènere en el procés de desescalada. Durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats, Montero ha dit que la prioritat és, en coordinació amb Justícia, que les víctimes puguin “denunciar, presentar proves i fer declaracions amb seguretat” durant aquesta etapa.En aquest sentit, ha dit que les trucades al 016 s’han incrementat en un 60% i que la tendència es manté a inicis de maig. La ministra també ha dit que s’ha fixat com a objectiu “institucionalitzar” el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere perquè els seus eixos “es converteixin en una política pública estable”.També ha detallat que estan tramitant un Reial Decret per modificar ens criteris, les quantitats de distribució i els procediments dels fons a les CCAA. “El que es vol aconseguir és que aquest 2020 es facin les transferències del Pacte d’Estat a les entitats locals perquè la distribució del fons sigui més eficient i eficaç”, ha dit.Temor per l’increment de denúncies per violència de gènere durant la desescalada. Durant la compareixença de Montero al Congrés, la ministra ha dit que estan “preocupats” per aquest “previsible” increment i de la situació que es pot produir als jutjats quan la transició es vagi ampliant i “fent efectiva” als diferents territoris.Montero ha dit que segueixen “amb atenció” l’evolució de les dades i que la seva prioritat és garantir que les víctimes puguin denunciar, presentar proves i fer declaracions “amb seguretat” durant aquest procés.La ministra ha explicat que durant el mes d’abril hi ha hagut un increment de trucades al 016 –el telèfon que aquest tipus de situacions- i que la tendència de principis de maig, es manté. També ha dit que han augmentat en més d’un 500% les consultes online i que s’han fet més de 1.600 consultes a través del sistema de Whatsapp implantat.Durant la seva compareixença, la titular d’Igualtat també ha dit que l’executiu vol “institucionalitzar” el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere perquè, “més enllà de la seva vigència, els seus eixos es converteixin en una política pública estable”. També ha explicat que estan tramitant un Reial Decret en “benefici de les entitats locals” modificant les quantitats, els criteris i els procediments de distribució dels Fons del Pacte d’Estat en aquesta matèria perquè la distribució sigui més “eficaç”.Per això, ha dit, es preveu transferir aquest 2020 als municipis capital de província, de més de 100.000 habitants i diputacions la suma de distribució territorial per a cadascun dels municipis del seu àmbit. “La transferència a les diputacions és la novetat d’aquest procediment per millorar l’execució dels fons per als municipis amb menor població”, ha dit.

